Carta a López Obrador sobre aztecas y entrañas humanas

El presidente de México se refirió con desdén a la idea que el historiador argentino Marcelo Gullo expresó en EL MUNDO el 23 de julio: España liberó América de los aztecas. Ésta es la razón histórica:

Estimado señor presidente de la República de México don Andrés Manuel López Obrador, el pasado 13 de agosto, en ocasión de cumplirse el 500 aniversario de la liberación -para usted caída- de Tenochtitlán citó textualmente, sin nombrarme, un párrafo de la entrevista que el diario EL MUNDO tuvo a bien realizarme el viernes 23 de julio a raíz de la publicación en España de mi libro Madre Patria. Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán.

En su discurso usted afirmó: «Hay asuntos que deben aclararse en la medida de lo posible. Por ejemplo, hace unos días un escritor pro-monárquico de nuestro continente afirmaba que España no conquistó a América, sino que España liberó a América, pues Hernán Cortés, cito textualmente, ‘aglutinó a 110 naciones mexicanas que vivían oprimidas por la tiranía antropófaga de los aztecas y que lucharon con él’». Usted también me acusó sin ningún tipo de pruebas -y sin haberse tomado siquiera la molestia de ojear mis antecedentes académicos o de recabar información sobre mi trayectoria política antimperialista- de ser un representante del pensamiento colonialista.

Coincidiendo con su apreciación de que hay asuntos que deben aclararse quisiera recordarle que, como afirma el arqueólogo mexicano Alfonso Caso, quien fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, «el sacrificio humano era esencial en la religión azteca». Es por ese motivo que en 1487, para festejar la finalización de la construcción del gran templo de Tenochtitlán -del cual usted, el pasado 13 de agosto, inauguró una maqueta monumental- las víctimas del sacrificio formaban cuatro filas que se extendieron a lo largo de la calzada que unían las islas de Tenochtitlán. Se calcula que en esos cuatro días de festejo los aztecas asesinaron entre 20,000 y 24,000 personas.

Sin embargo Williams Prescott, poco sospechoso de hispanismo, da una cifra más escalofriante. «Cuando en 1486 se dedicó el gran templo de México a Huitzilopochtli, los sacrificios duraron varios días y perecieron 70,000 víctimas». Juan Zorrilla de San Martín en su libro Historia de América relata que «cuando llevaban los niños a matar, si lloraban y echaban lágrimas, más alegrábanse los que los llevaban porque tomaban pronósticos que habían de tener muchas aguas en aquel año».

«El número de las víctimas sacrificadas por año», tiene que reconocer Prescott, uno de los historiadores más críticos de la conquista española y uno de los más fervientes defensores de la civilización azteca, «era inmenso. Casi ningún autor lo computa en menos de 20,000 cada año, y aún hay alguno que lo hace subir hasta 150,000». Marvin Harris en su famosa obra Caníbales y reyes relata: «Los prisioneros de guerra, que ascendían por los escalones de las pirámides, [...] eran cogidos por cuatro sacerdotes, extendidos boca arriba sobre el altar de piedra y abiertos de un lado a otro del pecho con un cuchillo... Después, el corazón de la víctima -generalmente descripto como todavía palpitante- era arrancado... El cuerpo bajaba rodando los escalones de la pirámide...».

¿Dónde eran llevados los cuerpos de los cientos de seres humanos a los cuales, en lo alto de las pirámides, se les había arrancado el corazón? ¿Qué pasaba luego con el cuerpo de la víctima? ¿Qué destino tenían los cuerpos que día a día eran sacrificados a los dioses? Al respecto, Michael Hamer que, ha analizado esta cuestión con más inteligencia y denuedo que el resto de los especialistas, afirma que «en realidad no existe ningún misterio con respecto a lo que ocurría con los cadáveres, ya que todos los relatos de los testigos oculares coinciden en líneas generales: las víctimas eran comidas».

Los numerosos trabajos científicos -tesis doctorales, libros publicados por prestigiosos académicos de fama mundial- con los que contamos hoy, no dejan lugar a dudas de que en Mesoamérica había una nación opresora, la azteca, y cientos de naciones oprimidas, a las cuales los aztecas no solo le arrebataban sus materias primas -tal y como han hecho todos los imperialismos a lo largo de la historia- sino que les arrebataban a sus hijos, a sus hermanos... para sacrificarlos en sus templos y luego, repartir los cuerpos descuartizados de las víctimas en sus carnicerías, como si fuesen chuletas de cerdo o muslos de pollo para que esos seres humanos descuartizados, sirvieran de sustancioso alimento, a la población azteca.

La nobleza se reservaba los muslos y las entrañas se dejaban al populacho. Las evidencias científicas con las que contamos hoy, no dejan lugar a dudas al respecto. Era tal la cantidad de sacrificios humanos que realizaban los aztecas de miembros de los pueblos por ellos esclavizados que con las calaveras construían las paredes de sus edificios y templos.

Es por eso que, el 13 de agosto de 1521, los pueblos indios de Mesoamérica oprimidos por los aztecas festejaron la caída de Tenochtitlan. Como usted, señor presidente, tuvo que reconocer en su discurso, a regañadientes y entre líneas, es materialmente imposible pensar que, con apenas 300 hombres, cuatro arcabuces viejos y algunos caballos, Hernán Cortés pudiera derrotar al ejército de Moctezuma integrado por 300,000 soldados disciplinados y valientes. Hubiese sido imposible, aunque los 300 españoles hubiesen tenido fusiles automáticos como los que hoy usa el Ejército español.

Miles de indios de las naciones oprimidas lucharon, junto a Cortés, contra los aztecas. Por eso, su compatriota José Vasconcelos afirma que «la conquista la hicieron los indios».

¿Y que aconteció después de la Conquista, después de esas primeras horas de sangre, dolor y muerte? Todo lo contrario de lo que usted afirma. España fundió su sangre con la de los vencidos y con la de los liberados. Y recordemos que, fueron más los liberados que los vencidos. México se llenó de hospitales, colegios bilingües y universidades. España envió a América a sus mejores profesores y la mejor educación fue dirigida hacia los indios y los mestizos. Permítame recordarle, señor presidente, que tan respetuosos fueron los libertadores españoles -perdón: los conquistadores- de la cultura de los mal llamados pueblos originarios que en 1571 se editó en México el primer libro de gramática de lengua náhuatl, es decir 15 años antes de que en Gran Bretaña se publicara el primer libro de gramática de lengua inglesa. Todos los datos demuestran que, al momento de su independencia de España, México era mucho más rico y poderoso que los Estados Unidos.

Perdóneme usted, señor presidente, que me vaya un poco por las ramas, pero quisiera sugerirle, con todo respeto, que el próximo 2 de febrero, cuando se cumpla un nuevo aniversario del ignominioso tratado de Guadalupe Hidalgo -por el cual los Estados Unidos arrebataron a México 2.378.539 kilómetros cuadrados de su territorio- usted realice un gran acto como el que organizó para el 13 de agosto. Que para realzar el mismo, invite al presidente de los Estados Unidos Joseph Biden y en un gran discurso, cuando esté ante el presidente estadounidense, le exija que pida perdón al pueblo mexicano por haberle robado Texas, California, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado y Arizona, tierras que fueron indiscutiblemente parte de México.

Por último estimado presidente quisiera contarle que, como desde niño siempre me he sentido ligado sentimentalmente a los pueblos oprimidos -quizás por haber nacido en un hogar humilde de la ciudad de Rosario en la República Argentina-, si pudiese viajar en el túnel del tiempo, una y mil veces, me sumaría a los apenas 300 soldados de Hernán Cortés que, con el coraje más grande que conoce la historia, liberaron a los indios de México del imperialismo antropófago de los aztecas. MARCELO GULLO. Buenos Aires. (25/08/2021)

Para financiar a Morena, Delfina

Gómez retuvo salarios de trabajadores

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) comprobó que, como alcaldesa de Texcoco, la ahora secretaria de Educación, Delfina Gómez retuvo el 10 por ciento de salarios de los trabajadores del Ayuntamiento para beneficiar a Morena.

En ese sentido, el INE dio a conocer que pretende imponer una multa de 4 millones 229 mil 225.06 pesos al partido; sin embargo, se pospuso la votación hasta el próximo viernes para que Morena concluya la revisión de los proyectos.

En un proyecto de 241 páginas, la Unidad Técnica de Fiscalización detalló que lograron obtener pólizas de cheques emitidos por el municipio de Texcoco; las copias de las nóminas y los recibos de los trabajadores.

El esquema creado por Delfina Gómez, de acuerdo con la investigación del INE, revela que se hacían firmar cheques con el concepto claro de donativos y otros lo hacían mediante una carta de “solicitud de descuento” firmada por los trabajadores pertenecientes al DIF Texcoco.

Los cheques se recibieron desde tres cuentas bancarias del Ayuntamiento de Texcoco por los conceptos “aportaciones voluntarias” y “pagos dirigidos al Grupo Acción Político” o “pagos partido”.

Carta dirigida a nuestros lectores

(¡Se le olvidó otra vez!) Carlos Alazraki

“Me queda claro que a nuestro presidente se le olvidó mencionar más desaciertos”.

“Prólogo 1.- SEÑORES DEL GOBIERNO FEDERAL: El concepto de la campaña que acaban de lanzar de HECHOS NO PALABRAS para promover el Tercer Informe del Sr. Presidente fue creada por SU SERVIDOR para la campaña de ERNESTO ZEDILLO. Me deben una lana”.

“SEÑORES DEL PT: El concepto CERCA DE TI que utilizan en el lema de su partido, también ME LO ROBARON. Ese slogan lo creé para el PRI en las campañas intermedias durante el gobierno del presidente Fox siendo presidente del PRI Roberto Madrazo”.

“Por lo tantoooo, también me deben otra lana. Y por último...”.

“Presidente Calderón: También me debes una lana. Tu slogan de VAS A VIVIR MUY BIEN durante tu campaña presidencial, la creé para la campaña a gobernador de Manuel Andrade en Tabasco”.

“Estimados Lectores: ¡Cómo han pasado los años! ¡Cómo han pasado estos primeros 3 años de gobierno! ¡Qué bárbaro! 18 informes. 62 mil verdades no comprobadas en las mañaneras. Verdades no comprobadas que en mi rancho se llaman MENTIRAS”.

“Mañaneras POPULISTAS cuyo único fin es CUIDAR Y PROTEGER LA IMAGEN DE NUESTRO PRESIDENTE COMO SI TODAVÍA FUERA CANDIDATO”.

“En fin, mis queridos lectores, una estrategia de comunicación muy mediocre y antigua. Aunque tengo que admitirles que por más vieja y antigua, SÍ LE ESTÁ FUNCIONANDO MUY BIEN A NUESTRO PRESIDENTE. No a su gobierno, pero a él sí”.

“Es más, si el presidente fuera candidato el día de hoy, seguro estaría entre los favoritos para ganar la futura elección”.

“Pero gracias a Dios, esto no será posible ya que en nuestro país no hay ni habrá reelección independientemente de que nuestro presidente ya nos informó que cuando termine su sexenio, se va a retirar de toda actividad política y se irá a refugiar hasta su casa de La Chingada”.

“Estimados Lectores: El motivo de escribirles mi Carta Semanal es para complementarles lo que a nuestro querido presidente se le olvidó mencionar en su brillante participación de ayer en la mañanera”.

“Así es amigos míos, 55 minutos de mensaje en el cual Andrés Manuel se lanzó con 88 afirmaciones FALSAS O NO COMPROBABLES según nuestros amigos de SPIN y que El Gran Diario de México reprodujo la tarde de ayer. O sea… 88 ¿CASI MENTIRAS?…

Comencemos con lo que mencionó: El Gran Flujo de las Remesas. Presidente: las remesas NO SON SU LOGRO NI SU ÉXITO”.

“Las remesas son el ENORME ESFUERZO DE NUESTROS HERMANOS PAISANOS QUE SE SACRIFICAN para ayudar a sus familiares. Ya que, gracias al gobierno de la 4T, estamos viviendo en el RÉCORD HISTÓRICO DE DESEMPLEO. Ergo: A más necesitados, mayores remesas”.

“Préstamos bancarios: El presidente no dijo la verdad. Ya nos endrogamos con ¡¡16 MIL MILLONES DE DÓLARES EN PRÉSTAMOS!! EN ESENCIA, es todo lo que dijo.

Ahora, veamos lo que NO DIJO: -MAYOR DESEMPLEO EN LA HISTORIA MODERNA DE MEXICO”.

“-Rebasamos a Brasil en muertos por Covid-19. -Ahora llevamos 539 mil muertos ocupando el segundo lugar de más fallecidos en el globo terráqueo por culpa de este virus”.

“- 1975 niños con cáncer fallecidos por falta de medicinas. -Ausencia total de medicamentos.

“-El Gas Bienestar otra tomadura de pelo cuyo costo es de 5 pesos abajo del comercial. Además de que hay desabasto”.

“Violencia destapada como hace 35 años. El Ejército en las calles. El Ejército de albañiles. El Ejército de plomeros. El Ejército con la Guardia Nacional. Y… el Ejército con el mayor poder económico en nuestra historia”.

“14 millones de niños en clases presenciales en lugar de 25. Las escuelas públicas en las peores condiciones físicas sin mantenimiento y sin agua”.

“-Golpiza a las y los alcaldes de oposición”.

“-Una dizque jefa de Gobierno, pero no jefa. Más bien, una ser inhumana, resentida, soberbia, inútil y amargada”.

“-Y por supuesto, otro ridículo más en las Olimpiadas de Tokio”.

“En fin, mis queridos lectores, me queda claro que a nuestro presidente se le olvidó mencionar más desaciertos”.

“No se preocupen. Estoy seguro de que durante las próximas mañaneras se va a acordar, y que también a partir de hoy…”.

“¡Volveremos a escuchar su Canto de las Sirenas!”.

"[email protected]"

52% de publicaciones negativas después

del Tercer Informe de Gobierno de AMLO: Metrics

Reprueba el presidente Andrés Manuel López Obrador en su Tercer Informe de Gobierno; de acuerdo al análisis de Metrics, quien registró una actitud negativa del 52 por ciento y 48 por ciento positiva. Metrics, es una empresa de Relaciones Públicas digitales e Inteligencia Artificial, que analizó publicaciones de las redes sociales como Twitter, Google y Facebook.

La empresa analizó 93 mil 725 publicaciones en Twitter, 2 mil 131 otras en Google y 2 millones 107 mil 725 publicaciones en Facebook; en donde el Ejecutivo federal alcanzó 48% de actitud positiva y 52% negativa tras su Tercer Informe.

Metrics resaltó que las menciones sobre el mandatario tabasqueño destacan un récord de estrategias fallidas en materia de seguridad, pobreza y salud; asimismo, consideran que su discurso carece de veracidad, pues mencionan que está muy alejado de la realidad que se vive en México.

En el mismo sentido, en redes sociales consideran que se exageraron las medidas de seguridad que se tomaron alrededor de Palacio Nacional, en donde fue el Tercer Informe.

Hablemos de los compromisos no

cumplidos en la presente administración

En su Tercer Informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador destacó la mejora de la economía del país, sin embargo, representantes de sectores sociales señalaron que aún faltan pendientes por resolver, entre ellos la seguridad y la misma reactivación económica.

Con un desplome del 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB), un déficit de 438 mil puestos de trabajo más para recuperar el nivel prepandémico, un aumento de la pobreza del 41.9 al 43.9 por ciento y 260 mil muertes por covid-19, así llega Andrés Manuel López Obrador a su Tercer Informe.

Aun cuando el presidente da por cumplidos 98 de sus 100 compromisos hechos en el 2018, mencionaremos algunos (aunque él solo mencionó tener dos pendientes) de los cuales están pendientes de cumplir:

En su compromiso de la descentralización de las dependencias federales, es decir, mudar las secretarías de la capital del país a otros estados. Este objetivo tuvo que ponerse en pausa a causa de la pandemia de Covid-19 y, hasta ahora, sólo la Secretaría de Energía cuenta con un edificio en Tabasco, pero la mudanza del personal no se ha concretado.

En su compromiso de energías renovables se comprometió a “impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz”.

El mismo gobierno federal reconoce que este compromiso “está en proceso”, ya que “con la finalidad de incrementar la producción de energía, se está impulsando la generación de energía renovable”. La Secretaría de Energía (Sener) pronostica que, para 2030, la generación a través de fuentes renovables representará el 32 por ciento del total generado.

“No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten a la naturaleza y afecten las vertientes de agua como el fracking”, dijo López Obrador en sus compromisos, en cambio, el método de fracturación hidráulica para obtener combustibles sigue en México.

Pero he aquí que en diciembre de 2002 se anunció que Pemex había autorizado extracción por métodos no convencionales (como el fracking) para un yacimiento en Tampico-Misantla. Para el compromiso de investigar a fondo el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, para castigar a los responsables, si bien en diciembre de 2018 se creó una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CVAJ) en el caso Ayotzinapa, aún no hay sentencias.

Inclusive, personas ligadas al caso han fallecido o han sido asesinadas sin haber sido sometidas al debido proceso.

AMLO dijo que en tres años se solucionaría la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con la construcción de la terminal aérea de Santa Lucía, pero ésta será concluida hasta 2022, según las últimas estimaciones de la Sedena. La revocación de mandato, según lo pronosticado por López Obrador, tendría lugar en julio de 2021, en la misma fecha que las elecciones intermedias. Sin embargo, el INE decidió postergarla hasta marzo de 2022; aún no se aprueba la ley que necesita.

El presidente anunció que se crearían 266 coordinaciones de seguridad, así como la Guardia Nacional, con el objetivo de reducir los delitos de alto impacto. Entre diciembre de 2018 y julio de 2021, suman 117 mil 911 homicidios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

No se ha podido concretar la venta del TP-01 ‘José María Morelos y Pavón’, mejor conocido como el avión presidencial, el cual fue sometido a un proceso de rifa.

“Lograr que en tres años se produzca en México toda la gasolina que consumimos”, dijo AMLO, acerca de la edificación de la refinería de Dos Bocas, que si bien está en marcha y finalizará en 2023, el país no ha dejado de importar gasolina: 32%, entre el primer y segundo trimestre de 2021, según datos de Pemex. En materia de salud prometió atención médica y medicamentos gratuitos. De 2018 a 2020 solo hubo un retroceso en el acceso a los servicios de salud. Este retroceso se debió principalmente al desmantelamiento del Seguro Popular.

En su administración no ha priorizado el medio ambiente frente a proyectos económicos, productivos, comerciales o turísticos. Esto en realidad a la promoción de tres proyectos económicos relacionados con el daño al medio ambiente: el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, lugares en donde se está dañando a la flora, la fauna y a las comunidades de la región, se está contaminando el suelo, se está abonando a la contaminación del acuífero de la Península de Yucatán, se está contribuyendo a la privatización del agua y a la privatización de espacios turísticos, según señalan algunos expertos en la materia. Otro de sus compromisos es que habría internet en todo el país, lo cual no ha sucedido ni sucederá.

Y así podemos seguir señalando más puntos que están pendientes pero que él los da como si fueran algo “cumplido” o que “va a suceder”.

Como ya muchos se habrán podido dar cuenta, todo han sido puras mentiras, pero lo importante es enfocarnos de que antes que cante un gallo ya está próxima su salida.

Recordemos los dichos que dijeron otros partidos, que es “el peor presidente en cincuenta años”, el país está en una situación crítica y todo ha sido causado por él.

Por el momento estamos dentro de una pesadilla pero estas se acaban cuando aparece la luz al final del túnel, indiferentemente de que muchos “incautos” “cretinos” estiman y creen que él es una persona equilibrada, pero la realidad después de todo lo que ha dicho y de todo lo que se ha oído nos deja muy claro que vive solo de falacias por el hecho de estar rodeado de gentes negativas.

En opinión del señor Abascal, AMLO abraza a tiranos

Responde político europeo a López Obrador por cuestionar a panistas. El dirigente de Vox, Santiago Abascal, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que “ninguna declaración de quienes se abrazan a tiranos y protegen a narcos va a impedir nuestra causa a favor de la libertad, los derechos y la prosperidad de las naciones”.

En redes sociales, el político español, señalado de ultraderechista, posteó un mensaje acompañado de extractos de la mañanera del presidente López Obrador, en la que opina que el PAN y la agrupación política ibérica son fascistas.

“Mi agradecimiento a todos los mejicanos que nos han hecho sentir como en nuestra casa. ¡Viva Méjico! [sic]”, expuso Abascal en su mensaje, en el que colocó la letra jota en las palabras mexicanos y México.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el PAN y el partido de ultraderecha español Vox son lo mismo, pues simulan que son demócratas, pero en realidad son casi fascistas.

Consideró como una vergüenza que senadores hayan hecho “un besamanos” a Santiago Abascal, líder de Vox.

“Vinieron unos extremistas de España, del Vox, que se unieron con el PAN, porque son lo mismo. Simulaban los del PAN que son demócratas y no, son conservadores, ultraconservadores y casi fascistas”, dijo.

En Palacio Nacional, criticó que esté apareciendo ese “retoño del franquismo” con mucha fuerza en España.

“Está retoñando todo esto en España, muy lamentable porque el pueblo español es liberal, progresista, muy trabajador y honesto, y esto que está retoñando es lo peor, son los más autoritarios, clasistas, racistas, corruptos. Toda una inmundicia que no tiene que ver con la mayoría del pueblo español”, comentó el mandatario.

El jueves pasado, senadores del PAN firmaron con Vox la denominada Carta de Madrid, la cual tiene como objetivo frenar el avance del comunismo en las naciones de la Iberoesfera.

Fue una reunión privada en las oficinas de la bancada panista del Senado, en la cual se concretó una alianza “en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada”.

El coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, dijo que fue un mensaje muy importante para el Ejecutivo y sus radicales: “México nunca va a ser comunista”.

Claramente estamos viendo como el partido Vox está luchando por el derecho a la libertad de expresión y la propiedad privada ya que estos son derechos universales, sería mejor que quien está en el gobierno aclarara de su relación con los narcos, de su relación con gentes como Evo Morales, como Maduro, como Noriega o como el señor de Cuba, de quienes sabemos son una bola de dictadores, sería bueno que la bola de cretinos vieran como están y como viven los pueblos de estos personajes para que se den cuenta del riesgo en el que están poniendo al país, que el país ya se mantuvo 40 años económicamente, pero actualmente no se ve que las mentiras vayan a seguir brillando ya que el 50% de los mexicanos ya no lo digieren.

Y una vez más debemos darle las gracias por estar dejando un país destruido, ya que los mexicanos siempre hemos tenido la capacidad, la unidad, una hermosa república y una sensacional constitución para levantar al país, y, todo lo que ha estado destruyendo, pronto se va a revocar y con ello podremos volver a renacer como el Ave Fénix.

