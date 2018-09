“No me han dado la justicia que merezco”: Villanueva Madrid

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Luego de darse a conocer la sentencia de nueve años en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, pero que, por beneficios de la ley podría reducirse a tres años, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid hizo pública una carta dirigida al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Justicia y gracia para los amigos –Benito Juárez-- y, la Ley, ésta no ha sido pareja conmigo, ni me han dado la justicia que merezco”, dice el escrito.

También te puede interesar: Quieren a Villanueva de vuelta al penal psicosocial

“Llevo 17 años y 4 meses en 10 cárceles tanto de México, como de Estados Unidos, donde me extraditaron ilegalmente, en contra de la Constitución y del Tratado de Extradición, pues me enviaron allí para juzgarme por los mismos hechos y delitos, por los que me condenaron en México, como lo reconocieron tanto el Juez como el Gobierno de ese país”, continúa.

“Llevo 17 años y 4 meses en 10 cárceles tanto de México, como de Estados Unidos, donde me extraditaron ilegalmente, en contra de la Constitución y del Tratado de Extradición”

Relata que se libraron en su contra cuatro órdenes de aprehensión por 13 delitos y fue condenado por los delitos de lavado de dinero y contra la salud en la modalidad de fomento.

“Estoy compurgando esa sentencia de 22 años 7 meses y 11 días por el delito de contra la salud en la modalidad de fomento, que con mis 70 años, saldría de la cárcel después de los 90, que dudo mucho que pueda cumplir. Éste es una muestra más de la saña con que me han tratado”, indica.

Igualmente alega que la Ley Nacional de Ejecución Penal le otorga el beneficio de obtener la prisión domiciliaria por motivos de salud; y el de la libertad anticipada por haber cumplido ya el 70 % de su condena.

Sin embargo, alega que estos beneficios no le han sido otorgados, por el contrario, fue trasladado a un Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en donde no fue atendido como correspondía, en temas de salud.

Actualmente el exgobernador se encuentra en la Clínica Independencia, de Chetumal, en donde recibe los cuidados médicos que requiere para el tratamiento de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e Hipertensión Arterial, principalmente.

“Gracias señor Presidente electo Andrés Manuel López Obrador por tomar en cuenta mi reclamo. Usted abandera la ley y la justicia, y por ello deposito en Usted mi confianza… y mi esperanza”, concluye el escrito.