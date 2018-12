Casa de los Músicos invita a su gran concierto

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El director de la Casa de los Músicos, Saúl Cáceres, invita esta noche al concierto número 29 desde su creación hace ya casi 10 años, en la que participarán todos los integrantes de la casa e interpretarán piezas y estilos musicales que van desde el pop hasta el rock, y un número especial relacionado con la banda británica Queen, que tenía como vocalista a Freddie Mercury.

El entrevistado compartió que de manera regular cada año hacen tres conciertos con repertorios distintos, y que hoy será el último, con dos funciones, la primera a las 18 horas, y la segunda a las 19:30 horas.

La velada tendrá lugar en el Instituto Regina, ubicado en prolongación avenida La Luna. En esta ocasión participarán unas 40 personas, entre bandas de pop, de rock, y como presentación especial el coro de la Casa de los Músicos interpretará una versión de la icónica canción de Queen, “Bohemian Rapsody”.

“Cada concierto tenemos un repertorio distinto y en esta ocasión el coro cantará ‘Rapsodia Bohemia’, coronaremos con esa obra, sólo que sin Freddie Mercury, aprovechando que está muy presente el tema en la cabeza de todos por la película”, comentó.

Para los interesados el acceso a este festival tendrá un costo general de 100 pesos y está abierto a todo público.

Programa de la primera función

1

El niño del tambor

Noche de paz

Violín: Leonardo Martínez

2

Firoliralera

Violín 1: Luna M. Peralta

Violín 2: Leonardo García

3

El niño del tambor

Noche de paz

Campana sobre campana

Flauta dulce y ocarina: Hilda Astrid Ortega Ricalde

4

A Time For Us": Theme From Romeo Y Julieta.

Piano: Giovanna Garza González

5

Cripple creek

Violín 1: Helen I. Barrita

Violín 2: Grace Michelle Garza

6

Christmas Carol - Thompson

Chorale 3 Aria - Ana Magdalena Bach

Teclado: Rubicelia Castro Canto

7

Minueto en G de J.S.Bach

Sonata patética de L.Van Beethoven

(Extracto)

Piano: Alfredo Carrillo

8

Intermezzo - M. M. Ponce

Piano: Lesly Ovilla Pérez

9

Prelude - Dmitri Shostakovich

Violín 1: Adrian Ucan

Violín 2: Cesar Ordoñez Manzanero

Piano: Axel Uribe

10

Luv letter - dj Okawari

Piano: Héctor Yair Camacho Carvajal

11

Por una cabeza

Violin 1: Profesor Emanuel Escarcega Muñoz

Violin 2: Fabián Arteaga

Piano: Lesly Ovilla Pérez

12

God rest ye merry gentlemen - Pentatonix

Engrandece

Coro: Domus Cantus

ENSAMBLES VOCALES

13

La maza (si menor)

Voz: Rubícelia Castro Canto

Voz y teclado: J. Saúl Cázares Barbosa

14

Oleo de una mujer con Sombrero

Voz:: Samantha Susalena Esquivel Cabrera

Guitarra: Charly

15

Costumbres 2

Voces:

Daniela Zavala González

Judith Arregui Martínez

Leyber Jesus Uc Matu

Teclado: J. Cázares Barbosa

16

Flor de Azhalea (-3)

Voces:

Miguel Ángel Rivera Grullón

Rubí Castro Canto

Judith Arregui Martínez

Teclado: J. Saúl Cázares Barbosa

17

El triste

Voces:

Frangel

Leyber Jesus Uc Matu

Samantha Susalena Esquivel Cabrera

Piano: J. Saúl Cázares Barbosa

18

You and me

Voz: Samantha Susalena Esquivel Cabrera

Voz y Guitarra: Ángel Ochoa Ventura Demes

19

Ave María - Charles Gounoud

Voz: Karla Paloma Morales Caamal

Piano: Lesly Ovilla Pérez

20

Someone like you

Voz 1: Alex Sanabria

Segundas voces:

Perla Angélica Cordova Castro

Samantha Susalena Esquivel Cabrera

Ángel Ochoa Ventura Demes

J. Saúl Cázares Barbosa

ENSAMBLES INSTRUMENTALES BANDAS

21

Perdón, perdón - Ash

Voces:

Samantha Susalena Esquivel Cabrera

Frangel

Karla Paloma Morales Caamal

Guitarra: Eduardo Canto

Batería: Brian Daniel Lockwood Rangel

Teclado: J. Saúl Cázares Barbosa

Bajo: Jesus Gabriel Vazquez Canché

22

Steve Vay for the love of God

Guitarra: Alejandro M. Cázares Barbosa

23

Bohemian Rhapsody - Queen

Solistas:

Samantha Susalena Esquivel Cabrera

Ángel Ochoa Ventura Demes

Coros: Domus Cantus

Director: J. Saúl Cázares Barbosa

Batería: Ralston Emir Góngora Luria

Guitarra: Alejandro Cázares

Piano: Prof. Emmanuel Escárcega Muñoz