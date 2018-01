Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), va contra 60 casas de empeño en la zona norte de Quintana Roo que no han realizado su registro ante la dependencia y presentan un riesgo para el consumidor.

La dependencia federal tiene el conocimiento de que hay 231 negocios de este tipo en un padrón, aunque de estas sólo 171 están inscritas pese a que desde 2014 ya es una obligación, mencionó José Gamaliel Canto Cambranis, encargado de despacho de la Profeco.

“En las revisiones las casas que no tengan en regla sus documentos son suspendidas, además de que se les obliga a hacer el registro ante el padrón y hasta que no tengan cumplidos los trámites de manera oficial no les quitan los sellos de suspensión”, mencionó.

Estos negocios están obligados a realizar la actualización cada año y no sólo basta con la inscripción que debieron hacer en 2014 y el riesgo de que pueden quedar suspendidas las operaciones, afectando a quienes tienen ahí sus bienes.

Verifica dónde vas a empeñar tus pertenencias

La recomendación a los usuarios es revisar que la casa de empeño en la que van a depositar sus pertenencias, está en el registro ya que con ello aseguran que tienen un contrato avalado con la dependencia en el que incluso deben tener un seguro y en caso de una anomalía la Profeco puede intervenir.

“Nosotros tenemos ya programados operativos este mes para verificar el cumplimiento en el padrón oficial ante el aumento de los empeños por la cuesta de enero”, explicó Canto Cambranis.

Cuando la Profeco realiza la verificación los negocios deben cumplir con la inscripción al registro nacional, y en caso de que una casa de empeño no cuente con la misma está incurriendo en una responsabilidad.

El registro la dependencia lo estableció para garantizar un buen servicio ya que había muchas quejas por que no respetaban los empeños, regresaban los mismos en mal estado, además de que el porcentaje de intereses es demasiado alto.