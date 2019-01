Usarán casetas de policía como aulas artísticas

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Las casetas de policía ubicadas en diversos puntos de la ciudad y no está en funcionamiento serán equipadas para convertirlas en espacios para la enseñanza artística y la promoción de la cultura este año.

Luis Ernesto López Vargas, director del Instituto de Cultura, adelantó que son seis espacios ubicados en diferentes colonias de la ciudad, y espera que este mes se pueda formalizar el uso de esos inmuebles con la firma de una entrega en comodato por parte de la Dirección de Seguridad Pública.

“Queremos equipar los espacios que tenemos, no solo para hacer espectáculos sino generar aulas. Vamos a tomar algunas casetas de vigilancia que no están funcionando. La policía dejó de usarlas porque no son prácticas, y ahora hacen más patrullaje, y esos espacios se van a usar como casitas de cultura, que ya hicimos un piloto en La Guadalupana y funcionó muy bien”, dijo.

El proyecto requiere de una inversión mínima, dijo sin revelar el monto, pero lo importante es contar con los profesores que podrían dar música, dibujo o pintura, principalmente. Ese proyecto es parte de la plataforma del Instituto para generar comunidad artística entre los playenses.

“Lo que más nos interesa es crear comunidad a través de los artistas, y convertirnos en facilitadores y por eso parte de este plan es capacitar a los artistas para que tengan estrategias de enseñanza, y que en cada región haya quién enseñe a los niños alguna disciplina”, dijo.

Entre las capacitaciones que ya se han dado se encuentra el taller de literatura y un curso de vestuario escénico que se dio a través del Sistema Nacional de Creadores, ambos en las instalaciones del Centro Cultural y totalmente gratuitas, como se pretende que sean las clases en las mini aulas.

López Vargas indicó que un equipo de promotores culturales realizan un análisis en diferentes zonas de la ciudad para generar un diagnóstico de cuál es el requerimiento, en materia cultura, de cada lugar, y acercar las necesidades o intenciones de la juventud respecto a lo que le gustaría tener, desde enseñanza musical, apreciación de cine, clases de instrumentos musicales o elementos culturales que puedan ayudar a las personas a acercarse al arte.