¿Cuántos casinos hay en Cancún y cuánto pagan al Ayuntamiento?

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Comisión de Espectáculos del Ayuntamiento de Benito Juárez solicitó a la Tesorería y a la Dirección de Fiscalización un informe detallado sobre el número de casinos que hay en la ciudad para verificar si realizan sus aportaciones a las arcas municipales como lo marca el reglamento.

Reyna Lesley Tamayo Carballo, regidora que preside esta comisión, señaló que esta es la segunda ocasión que realiza dicha petición por oficio, al tesorero Marcelo José Guzmán y al director de Fiscalización, Alberto Covarrubias Cortés.

“Ya mandamos el oficio, tiene casi dos semanas que lo enviamos y estamos en espera de la respuesta para hacer una visita a los casinos y corroborar que las máquinas están pagando los impuestos que corresponden”, declaró.

Agregó que el primer oficio vence durante esta semana, por lo que la Comisión mandará otro oficio para solicitar la información y, en caso de no contestar, se buscará una sanción a estos funcionarios.

La entrevistada indicó que lo primero es saber cuántos casinos hay en la ciudad, con cuántas máquinas cuentan, para poder realizar las inspecciones para verificar que realmente aporte los 2.7 UMA´s (228.12 pesos) al mes por máquina a las arcas, como lo establece la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez.

Señaló que si no les han dado dicha información, es porque no cuentan con ella, por lo que no descartó que los cobros municipales se dan a la “buena voluntad de los casinos”.

Por ello, dijo, es importante que se aclare esta situación, para que las autoridades sepan cuánto ingresa a las arcas municipales, “porque esos recursos los podremos utilizar en otras acciones”.

No es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones

Tamayo Carballo indicó que no es la primera vez que las direcciones no aplican los reglamentos correspondientes y que, en algunos casos, ni siquiera se realizan las revisiones pertinentes a ciertos servicios.

Recordó que un caso de éstos fue el de los estacionamientos, los cuales comenzaron a ser inspeccionados por la Dirección de Fiscalización luego de que un grupo de regidores hicieran un recorrido por tres de estos negocios y hallaran una serie de irregularidades, que van desde no respetar las tarifas establecidas hasta otras, como no dar el ticket a los usuarios.