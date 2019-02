Cajas de seguridad, vil atraco de Seido

Benjamín Pat/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En un nuevo “ataque agresivo” a los bienes privados, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) pretende imputar a la empresa First National Security (FNS) por el delito de delincuencia organizada, que le permitiría cerrar un caso que estuvo lleno de irregularidades y violaciones al debido proceso.

El nuevo proceso está relacionado con el aseguramiento de mil 500 cajas de seguridad en Cancún, realizada en octubre de 2017, ahora directamente contra la empresa en una audiencia programada esta semana en los juzgados federales de Puente Grande, Jalisco, dentro de la carpeta administrativa 839/2018.

"...Para mí se trata de terminar lo que empezaron..."

“Para mí se trata de terminar lo que empezaron. Como no encontraron nada contundente, tuvieron que maquinar algo, que les llevó tiempo hacerlo para que fuera creíble. Para mí esto es la culminación de un abuso, que lo hacen atacando y tratando de hundir a la empresa para justificarse”, consideró Santiago Ancona Teigell, administrador único de FNS.

El entrevistado consideró que desaparecer a la empresa, mediante un ataque directo, es la única manera que tiene la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para justificar las violaciones graves y evitar tener que devolver todo lo que se llevó a la Ciudad de México.

También te puede interesar: ¡Se llevan las cajas! Seido se va de First National Security

“Yo puedo calcular que mucho de lo que se robaron ya se lo gastaron, es dinero que ya usaron y no lo tienen y por eso esta agresividad. Es el temor que les pueda acarrear la cárcel por eso este ataque agresivo”, señaló.

"Es dinero que ya usaron y no lo tienen y por eso esta agresividad"

Dijo que a 16 meses de la actuación de los agentes federales, que destruyeron por completo las instalaciones y se llevaron pertenencias ajenas a la investigación federal, un promedio de 350 cajas no han sido devueltas a sus dueños.

El caso surgió tras la detención, en el estado de Puebla, de Leticia Rodríguez, alias “Doña Lety”, acusada de estar relacionada con el narcotráfico; y de acuerdo con la información, el cateo fue “justificado” con la declaración de policías federales, que aseguraron haber sido testigos de varios traslados de paquetes hacia las instalaciones de la empresa.

Los hechos

El 31 de marzo de 2017, la Seido inició el número de caso FED/SEIDO/UEIDCS/PUE/0000740/2017 por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; contra la salud en la modalidad de posesión del psicotrópico denominado clorhidrato de metanfetamina, con fines de transporte; y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El 6 de octubre de ese mismo año el agente del Ministerio Público Federal solicitó a un juez de control una orden de cateo, la cual fue autorizada ese mismo día a las 19 horas, fijando que la diligencia debía realizarse en un término de 72 horas.

El documento judicial autorizaba el uso de los medios lícitos necesarios para el acceso al inmueble referido y a todas las extensiones que lo compongan, como pasadizos, corredores, túneles, calabozos, cuartos ocultos o instrumentos de intercomunicación con lugares adyacentes al propio inmueble, además otorgaba el permiso para el rompimiento de cerraduras, chapas y candados.

“En el caso que no se encuentre persona alguna o se presente oposición al cateo, en la inteligencia de que los bienes de propiedad privada no relacionados con dicha indagatoria, deben permanecer intactos, y para el caso, de que no hubiere persona alguna al concluir la diligencia, el personal ministerial autorizado cerrará y asegurará ese bien, bajo su más estricta responsabilidad”, señalaron las condiciones.

Cerca de las 1:30 de la mañana del día 9 de octubre, la alerta de alarma del local comercial se disparó, en el momento que agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ingresaron al sitio, mientras que el exterior del edificio era custodiado por elementos de la Policía Federal.

El día 9 de octubre, la alerta de alarma del local comercial se disparó

Más tarde el lugar fue sitiado con tanquetas y agentes de la Secretaría de Marina (Semar), sin posibilidad de que alguien pudiera ingresar, ni siquiera los representantes legales de la empresa.

De acuerdo con la información, los agentes iban en busca de dos cajas posiblemente relacionadas con personas implicadas en una investigación federal, sin embargo, terminaron por asegurar alrededor de mil 500 cajas rentadas por igual número de clientes.

Muchas de las cajas, incluyendo el contenido (dinero, joyas, documentos, entre otros objetos de valor) fueron trasladadas a la Ciudad de México y hasta la fecha un promedio de 350 no han sido devueltas a sus dueños, mientras que el lugar sigue bajo custodia federal.

Las irregularidades

Las irregularidades en la actuación de la entonces PGR, ahora Fiscalía General de la República, quedaron acreditadas en la recomendación 06/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en varios amparos indirectos promovidos tanto por la empresa como por clientes.

Los amparos le dieron la razón a los afectados, aunque existen recursos legales ante Tribunales Colegiados, presentados por la autoridad federal, que están en curso y esperan la ratificación de la sentencia a favor de la empresa y los clientes.

Según esos informes oficiales, el agente del Ministerio Público Federal fue omiso a la hora de solicitar el cateo, al no informar al juez que el lugar era un establecimiento mercantil abierto al público con giro de renta de cajas de seguridad y resguardo de valores.

La Seido debió hacer una nueva solicitud al juez de control, señalando qué cajas de seguridad tenían relación con la investigación y esperar el libramiento de una nueva orden para abrirlas y extraer su contenido.

El aseguramiento de la bóveda fue ilegal, porque las personas, sus papeles o posesiones no pueden ser objeto de pesquisas, cateos o registros sin una orden expresa de un juez, lo cual no sucedió.

El 27 de octubre de 2017, 18 días posteriores al aseguramiento, la autoridad federal realizó una nueva diligencia para abrir la bóveda y todas las cajas de seguridad para extraer su contenido, sin contar con una nueva orden de cateo.