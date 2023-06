Caso PDU de Cancún: prevén sesión de Cabildo para aprobar respuesta

El Cabildo de Benito Juárez deberá aprobar la respuesta que el gobierno municipal dará al Juzgado Quinto de Distrito en el caso del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2022.

El regidor Jesús Pool Moo explicó que cualquier contestación a un litigio que enfrente el gobierno municipal, deberá ser aprobado por el Cabildo, como lo establece la fracción 4 del artículo 51 del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento de Benito Juárez.

"Se hace a través de una sesión extraordinaria privada, que es la que vamos a hacer. No es pública porque en el tema de las sesiones las privadas se celebran a petición del presidenta municipal o de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento, esto está en el artículo 51, fracción 4 del Reglamento Interior y se dan esas sesiones extraordinarias cuando se tienen que rendir informes en materia contenciosa, como este".

Explicó que el Ayuntamiento tiene la facultad de presentar los medios de impugnación, una vez aprobados por el Cabildo, para hacerle ver al juzgador que, en su momento, no era requisito tomar en cuenta el atlas de riesgo, ni planes de movilidad para la elaboración del PDU, con lo cual buscan revertir el fallo del juzgado para que reponga el proceso.