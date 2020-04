Casos coronavirus en Cancún, hoy 08 de abril de 2020

CANCÚN, Q. Roo.- La presidente municipal de Benito Juárez, anunció este miércoles a través de sus redes sociales, los avances de la pandemia por coronavirus en la población.

La edil recomendó a la ciudadanía continuar con las medidas de higiene recomendadas por la Secretaría de Salud, con el fin de reforzar los cercos sanitarios principalmente en la mayoría de los hogares del municipio.

Lezama invitó a los benitojuarenses a convertirse en “héroes anónimos”, pues indicó que al seguir el protocolo de higiene no solamente evitamos contagiarnos, sino también cuidamos a las personas cercanas al no propagar el virus y con ello no infectarlas.

En cuanto a las 250 mil despensas que integran el Programa de Ayuda Humanitaria, Mara Lezama indicó que el presupuesto que se destinó para ello proviene de un fideicomiso, el cual ha sido recaudado de los aportes de los visitantes a la ciudad. Es decir, cada turista que reserva una habitación en este destino de playa, paga un dólar por habitación, bajo el concepto de derecho de saneamiento.

Este dinero ingresa al hotel escogido por el visitante nacional o extranjero, y el centro de hospedaje lo transfiere al fideicomiso, enfatizó la presidente municipal.

Mara recordó a la ciudadanía que esta Semana Santa las actividades de culto religioso se suspenden para evitar aglomeraciones, pero invitó a los feligreses a estar pendientes de las disposiciones de las distintas asociaciones religiosas.

En cuanto a la agenda de la iglesia católica, anunció que la Prelatura de Cancún-Chetumal dio a conocer que estará transmitiendo las celebraciones del Triduo Pascual desde la réplica de la Capilla Sixtina recientemente instalada, será a puerta cerrada y se podrá participar virtualmente a través del facebook de la Catedral de Cancún.

Finalmente recordó que la ruta del Programa de Ayuda Humanitaria de ayer fue por las siguientes zonas de Cancún:

Regiones 248, 227, 223, 226, 222, 225, 224 y parte de la colonia irregular Maracuyá.

25 personas dadas de alta por Covid-19 en Quintana Roo.

La máxima autoridad civil en el municipio de Benito Juárez dio a conocer el último comunicado técnico diario proporcionado por la Secretaría de Salud en la entidad.

Al momento en Quintana Roo se reportan 291 casos negativos, 171 en estudio, 138 confirmados como positivos y 9 defunciones.

En cuanto a las personas infectadas por Covid-19, 79 reciben tratamiento en aislamiento social, 25 se encuentran recibiendo asistencia médica en los hospitales del estado y 25 han sido dados de alta.

Los únicos municipios que hasta ahora se reportan como libres de casos de infección por coronavirus son José María Morelos y Lázaro Cárdenas.

El municipio que presenta más defunciones es Benito Juárez con 5 muertes de víctimas por Covid-19, seguido por Solidaridad con 3 y Othón P. Blanco con uno.