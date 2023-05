Casos de taxistas agresores, sin avances en Q. Roo

El director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia, compareció ante diputados de la XVII Legislatura para explicar los avances respecto a 49 procedimientos iniciados este año en contra de taxistas por agresiones a conductores y a la sociedad.

De este número resaltó que nueve aún no han iniciado debido a que no se ha logrado contactar a los taxistas agresores, mientras que en otros 19 casos no ha habido respuesta de las autoridades.

“Para que nosotros podamos emitir una sanción sea temporal o la suspensión definitiva de la concesión del servicio de transporte público, necesitamos la resolución proporcionada por la Fiscalía General del Estado de que efectivamente se cometió una falta o un delito, por parte del concesionario o “martillo”, porque nosotros no tenemos ni la facultad ni el personal para llevar a cabo estas investigaciones periciales”, detalló.

Puntualizó que en el caso de Cozumel, por ejemplo, desde hace varios meses la Dirección de Tránsito Municipal aún no ha informado de los avances en cuanto a una turista que fue abusada sexualmente por un taxista.

“En estos casos no podemos obligar a la autoridad correspondiente a que nos den todos los datos de estos casos, para poder iniciar los procedimientos de suspensión precautoria. Si no sucede esto, los taxis involucrados seguirán prestando el servicio porque no tenemos alguna facultad para retenerlos sin el sustento jurídico”, mencionó.

Aclaró que en Cancún, prácticamente tres de cada cinco procedimientos fueron iniciados por hechos que fueron declarados en notas periodísticas, ya que en muy pocas ocasiones hubo denuncias formales ante el Imoveqroo o la Fiscalía.

Sobre los 15 procedimientos en contra de los conductores de taxi que bloquearon la zona hotelera de Cancún, en enero pasado, mencionó que actualmente están en la etapa final para determinar el castigo al que se harán acreedores.

Por su parte, la diputada Cinthya Millán Estrella, promotora del exhorto al Imoveqroo para esta rendición de cuentas, lamentó que prácticamente la ciudadanía se encuentre a merced de prestadores del servicio público violentadores del orden público, incluso hasta delincuentes, ya que prácticamente la Ley de Movilidad nació “mocha” para poder garantizar la seguridad de los usuarios del transporte en el Estado.

Aunque refrendó su apoyo al titular del Imoveqroo, para reformar las leyes y darle mayores facultades al instituto para agilizar estos procesos sancionatorios, el director del Instituto de Movilidad advirtió que sería un esfuerzo inútil, ya que al final siempre dependerán de las autoridades como Fiscalía General del Estado, corporaciones municipales, entre otros.