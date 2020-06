Caztro lanza su nuevo tema “Un poquito de amor”

Cancún.- Con tan sólo 22 años y ganas de comerse al mundo poco a poquito, la nueva revelación del pop de autor, Caztro, ha compartido escenario con artistas como Sebastián Yatra, Morat, Reik, Carlos Rivera, Matisse Sofía Reyes, Playa Limbo y Manuel Medrano, entre otros, en poco más de un año que comenzó su carrera musical de manera profesional.

Con toda la emoción y cumpliendo sus sueños, inspirado en estos días de resguardo social, Caztro presenta su nueva canción “Un poquito de amor”, la cual refleja las relaciones que pueden surgir a distancia gracias a la tecnología, la cual está acompañada de un conmovedor video animado.

“Esta canción la escribí yo solo en febrero 19 del 2016, en un viaje a Ciudad de México. Estaba en la sala de la casa de mi tía pensando en una chava que me gustaba de Monterrey, viendo el atardecer y a un lado un cuadro de la luna y el sol”, contó el compositor, quien además anunció a través de una breve conferencia de prensa sus planes para los próximos meses.

“Hasta ahorita vamos a estar sacando canciones cada mes, ya para finales de año o principios de 2021 lanzaremos un álbum discográfico en el que incluyamos algunos temas extras, para que la gente tenga nuevas canciones junto con la recopilación de las que hicimos en este 2020, durante este nuevo mundo que tuvimos que descubrir, esto va a quedar plasmado en un nuevo álbum para el próximo año”.

Trabaja para cumplir sus metas

Hace cinco años Caztro soñaba con formar parte de una disquera e ir sacando sus canciones inéditas, hoy por hoy ha logrado poner palomita a ese sueño; sin embargo, sabe hacia dónde va y trabaja por ello.

“Creo que no hay límites, me encantaría hacer un Auditorio Nacional, un Foro Sol, salir del país, hacer una gira por Latinoamérica, ir a Europa, España, Estados Unidos, hay tanto que me gustaría hacer, hace cinco años mi meta era estar en una disquera y hoy ya estoy en una, espero en cinco más cumplir mis sueños y seguir creando música”, expresó Caztro, quien prefiere que pase la cuarentena para presentar en vivo su música.

“Quiero que todo esto que voy a sacar lo vean en un concierto, aguantemos vara y ojalá en un año pueda presentarme en vivo en todas las ciudades que se pueda, presentarles este nuevo material que estamos haciendo de manera muy creativa, prefiero estar más en contacto con la gente que me sigue. Mis redes sociales son Yosoycaztro, para que estén pendientes porque cada mes vamos a sacar nueva música, estoy trabajando muy duro para sacar lo mejor de mí, en cada una de mis redes verán algo diferente, gracias a todos los que apoyan mi música”, finalizó el cantante.