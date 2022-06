Policía, padres y Derechos Humanos decidirán si CBTIS aplica operativo mochila

La administración del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios (CBTIS) 111 de Cancún, solicitó permiso para implementar el operativo mochila, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

Tras la reciente amenaza de balacera que se encontró en los servicios sanitarios, Pedro Murgia, director de la escuela, dijo que es necesario que ambas instancias, así como el Comité de Padres de Familia, aprueben esta acción, que no se realizaría a la entrada de la escuela, sino de manera sorpresiva y dentro de las aulas.

Mientras tanto, se pidió como requisito portar la playera del uniforme y mostrar la credencial de la escuela para poder entrar. Asimismo, se acordó que patrulla de la policía y de Geavig estén presentes a la hora de entrada y salida de cada turno, para garantizar la seguridad de los dos mil 630 alumnos.

“Ahora todos deben portar su uniforme y presentar la credencial (...) a los chicos que no tenían se les está dando una provisional, son como unos 60, en su mayoría estudiantes de último semestre que ya no quieren gastar porque ya van de salida”.

En cuanto a las ausencias, el director dijo que los docentes tendrán que ser flexibles en las asistencias y permitir que los jóvenes presenten exámenes de manera posterior.

Durante la mañana, varios alumnos del turno matutino fueron detenidos a la entrada por no portar el uniforme o no tener actualizada la credencial de la escuela, por lo que tuvieron que esperar a que se resolviera su situación.

Los padres de familia externaron preocupación por este tipo de amenazas y en su mayoría, estuvieron de acuerdo en reforzar las medidas de seguridad e incluso, verificar las pertenencias: