Luego de que un estudiante causará la movilización de las autoridades del estado y escolares por una amenaza de balacera, el rector del CBTIS 111, Pedro Munguía declaró que se implementarán nuevas estrategias para evitar una tragedia.

A través de una entrevista para medios locales, el rector del plantel reiteró que tras la amenaza, el personal de la institución dio parte a las autoridades para acatar los protocolos correspondientes y resguardar la integridad de los alumnos.

Estrategias de seguridad

El plantel llevará a cabo desde temprano el “operativo mochila” que tendrá la intervención de las autoridades municipales.

El alumnado deberá portar el uniforme y credencial del plantel, en este apartado señaló que aunque entiende la situación de las familias de bajos recursos, se mantendrá como una medida obligatoria.

Amenaza fue escrita con corrector

El rector del CBTIS 111, declaró que la amenaza de balacera fue escrito con corrector y ya se están investigando el hecho para da con el responsable. Se cree que el responsable cuenta con cómplices.

Por tal motivo, aseguró que esta situación no pasará por desapercibido, aunque no se descarta que el móvil se trate de una broma de mal gusto como bullying, pero no solo interno, sino para toda la ciudadanía.

Mensaje amenazante [Foto: De Peso]

(Con información de De Peso)