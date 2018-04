Intentan secuestrar a niña beliceña en Chetumal

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Una familia del país de Belice, vivió una de las peores pesadillas pues mientras disfrutaban del fin de semana en Chetumal, vivieron el intento de secuestro de su menor hija.

La noticia fue dada a conocer a través de la red social de la madre de la menor Lins Bailey, quien explicó que su pequeña hija de nombre Emperatriz de 6 años, sufrió intento de secuestro en un parque de Chetumal, sin especificar cuál de todos. En su Facebook, alertó a las familias a tener cuidado, aunque reconoció que Chetumal es una ciudad bonita para pasear, luego del terrible suceso que vivió, decidieron regresar a su país.

“Emperatriz es muy sensible para su edad, me encanta Chetumal pero estos secuestradores de niños son reales, llevarla al parque debería ser divertido. Me alegra que mi bebé supiera como gritar y corre, nunca la he visto tan asustado. Estas personas están jodidamente locas, una de las peores pesadillas de una madre. Estoy lista para ir a casa”, puso la madre de la menor en su Facebook, luego de que ocurrieron los hechos.

La noticia también se dio a conocer a través de un medio de comunicación oficial de ese país, “7 News Belize”, donde dan a conocer que en fin de semana de Pascua en Chetumal, fecha en que fue inundada de beliceños, la familia de la pequeña Emperatriz, vivió una de las peores experiencias en Chetumal, Quintana Roo, México.

Relataron que la familia estaba divirtiéndose juntos hasta que algo completamente inesperado les sucedió. “Su preciosa Emperatriz, sufrió intento de secuestro por una mujer extraña mientras estaban en el parque, el pasado domingo por la noche; sin embargo, logró escapar, pero el incidente dejó a la familia, especialmente a la pequeña Emperatriz, sacudida. Esto no impidió que la familia compartiera su experiencia aterradora para que todos sepan que deben de estar en guardia con sus hijos”, relataron.

"Le dije a mi mamá que quería jugar a los juegos, pero me dijo que no, así que le solté la mano para poder ir. Tenía la cabeza hacia un lado y una dama llegó por detrás", dijo la menor en entrevista con el medio informativo antes citado.

“Pensé que me pasaría, pero me arrastró, así que la aparté, llamé a mi madre, corrí hacia ella y la abracé fuerte", relató la menor.

Lins Bailey, mamá de la niña dijo: "Un minuto después, ella volvió corriendo hacia mí y me agarró. Le pregunté qué había sucedido. Me dijo que una mujer intentaba llevarla. Si se la llevarán, sé que no volvería a verla, es mi única hija y estoy enojada, y no quiero volver a Chetumal”, comentó.

Alfredo Pacheco Cocom, director de Turismo Municipal, indicó que es lamentable el hecho que vivió la familia, pero indicó que es un hecho aislado y no tiene una notificación oficial sobre los sucesos. Resaltó que el turismo Beliceño en todo Quintana Roo es muy resistente.

“No pienso que pueda perjudicar la llegada de beliceños a la zona sur del Estado, quienes constantemente vienen a disfrutar de Chetumal y de las playas de Mahahual”, dijo.