Celebra este Halloween con los expertos en la parrilla

Desde que regresamos a la nueva normalidad La Vicenta se ha convertido en el lugar preferido de los locales para ir por unos tragos, cualquier motivo para celebrar o ir a disfrutar de su nuevo menú botanero con deliciosos cortes de carne.

En La Vicenta tienen unos menjurjes que te harán flotar cómo el propio “Georgie” en la película de IT, no le tengas miedo al éxito y atrévete a probarlos

Nuestras recomendaciones son el Menjurje 002 whisky licor de naranja, fresa y manzana seguro te hará sonreír como IT, está el 005 tequila, coco y tónica flotaras como globo, por último, está el 007 con vodka, cinzano blanco, yerba mate y miel dicen que te hará tener pesadillas de vez en cuando ¡Recuerda que todas sus bebidas se sirven de par en par!

Ya que estamos en una onda terrorífica no olvides pedir algo de comer para acompañar tus tragos y para eso están los Huesitos Cherlie’s -no te espantes aquí no hacen canibalismo- Los Huesitos Charlie’s son unas deliciosas costillas Bbq ¡Receta especial de la casa!

Su fiesta estará llena de sabor, diversión y uno que otro shot -dicen que nadie saldrá por su propio pie en esta noche tan especial-

No lo pienses más y deja tus miedos a un lado, este Halloween #VeteALV (A La Vicenta, obvio)

Reserva en www.lavicenta.com.mx o en sus redes sociales.