Celebración de fin de año dejan saldo blanco en Playa del Carmen

Octavio Martínez/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Saldo blanco reportaron autoridades en el marco de las festividades del Año Nuevo, celebración que tuvo su momento culminante en la mañana de este 1 de enero cuando cientos de personas se dieron cita en la playa para presenciar el primer amanecer de este 2018.

De acuerdo con Orlando Muñoz Gómez, director de Protección Civil, tan sólo en la calle 12 arribaron aproximadamente 40 mil personas en la medianoche para despedir el 2017 y dar la bienvenida al Año Nuevo.

En la zona popular de la ciudad se realizó la quema de pirotecnia sin ningún inconveniente, según la autoridad y se espera que hasta este martes la situación vuelva a la normalidad luego del día de asueto.

“Fue una jornada en la que afortunadamente no pasó nada relevante, siempre estuvimos pendientes de que la situación no se saliera de control como el año pasado cuando incluso se llegaron a quemar algunas palapas por estos globos de cantoya… en esta ocasión, viendo lo que ha sucedido en otras partes, se verificó que sólo se quemara pirotecnia fría, incluso no pasó a mayor la quema del ‘Viejo’ el 31”, dijo Orlando Muñoz.

Las celebraciones por el Año Nuevo continuaron en la ciudad, en algunos casos, hasta el amanecer. En puntos como en la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta y el fraccionamiento Misión de las Flores, la población sacó sus mesas a las banquetas para realizar la tradicional convivencia.

De acuerdo con Joaquín Morales Fernández, director general de Seguridad Pública y Tránsito, hubo 99 detenidos por faltas administrativas, de acuerdo con el reporte que emitido a las 6 horas de este 1 de enero.

Asimismo una persona fue impactada por un arma de fuego en los primeros instantes de este año en las inmediaciones del asentamiento irregular In House. El sujeto herido fue trasladado al Hospital General de Playa del Carmen para su atención.

Morales Fernández comentó que se resguardó de manera estricta las partes de costa de la ciudad, donde cientos de habitantes arribaron para observar el primer amanecer de este año. Sitios como el Portal Maya fueron de los más concurridos tanto por turistas y pobladores.