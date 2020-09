Celia Lora, empoderada y feliz como influencer

Cancún.- La bella hija de Alex y Chela Lora, Celia, se ha posicionado como una de las más famosas e importantes influencers mexicanas, aprovechando que será la portada de septiembre de la revista digital It Magazine, compartió con sus seguidores lo bien que le va y lo agradecida que está con su público desde que abrió su propia página web.

“Las personas responden muy bien a mis historias, la gente me ha llegado a mandar flores, pasteles, regalos, entre muchas cosas más. Y ese tipo de historias en las que me cuentan que les va bien porque hice una mención me han hecho llorar, porque gracias a lo que hago muchas pequeñas empresas han sobrevivido a la cuarentena. Siento que lo que hago es muy constructivo, ocupo el poder de las redes para apoyar y no me fijo en los demás, creo que me va bien, la gente lo ve y por eso me sigue. En mi página celilora.com, no hay censura, tienes que pagar una mensualidad, pero puedes pedir un video personalizado o foto y me va increíble. Las fotos son muy caseras porque son en mi casa pero me va muy bien”.

Engalanando la portada del mes patrio, Celia luce sensual y elegante ataviada con vestidos en negro y rojo, y comparte cómo ha vivido la pandemia con los lectores de la publicación, resaltando el valor que tienen los influencers en estos momentos tan difíciles que se viven en la actualidad y cómo es que ella, desde su trinchera, apoya a las pequeñas empresas con un post o historias en su cuenta de Instagram.

“Depende mucho de cada persona, a mí por ejemplo de repente me interesa gente que no conozco, a lo mejor pienso mucho en cuando yo quería poner un restaurante y sé lo difícil que es eso y no me quita nada hacer o apoyar a la gente. Yo me siento bien por lo que hago y no voy a cambiar”, destacó Celia refiriéndose a los anuncios de pequeñas empresas que sube a sus redes sociales, además compartió que de todos los proyectos que dejó por la pandemia uno fue el que más le dolió.

“Fue un reality que sería en Colombia y comenzaba el 7 de mayo, gracias a que no se logró, ahora estoy haciendo un programa para MTV que se llama “El consultorio del amor”, que se graba en mi casa, mis invitados son por vídeo llamadas. Tengo mi canal de YouTube y las redes sociales me mantienen muy ocupada”.