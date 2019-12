Tiene 87 años y sus manos devuelven la ‘vida’ a los santos

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Con la agilidad que le permiten sus 87 años, Celso Sánchez Pérez, restaura imágenes religiosas y cualquier otra pieza que le pongan enfrente, desde hace ocho años, para que sus propietarios, las preserven el mayor tiempo posible.

Con pinceles en las manos y los dedos llenos de pintura de diversos colores, señaló que la labor que realiza le permite ganar algunos pesos para vivir dignamente, porque a su edad, ya no puede realizar ningún tipo de trabajo que requiera mayor esfuerzo.

En el local, ubicado en la calle Mahatma Gandhi, entre Belice y Benito Juárez, en pleno centro de la ciudad, don Celso recuerda que inició con las labores de restauración, después de trabajar en una pollería por más de 35 años.

También te puede interesar: Comerciantes de Chetumal esperan la “magia” de la Navidad

“Durante el año me traen piezas de diversas imágenes, no sólo religiosas, pero en estas fechas, predominan las de la Virgen de Guadalupe, el Niño Dios y San Judas Tadeo”.

Indicó que no tomó ningún curso para efectuar la restauración de las piezas y conforme han pasado los años, lo aprendido de manera empírica se ha perfeccionado.

Señaló que algunas figuras requieren de varios días para poder ser restauradas, por las condiciones en las que se encuentran, se necesita picarlas, rellenarlas, pegarlas y posteriormente el acabado, el maquillaje de las efigies para que queden como nuevas.

Dijo que, afortunadamente tiene trabajo todo el año, pero en la temporada decembrina gracias a Dios se duplica.

“Algunas llegan muy dañadas, por lo que económicamente resulta mejor comprar una imagen nueva, pero las personas le tienen mucho estima a las figuras, porque son las mismas que utilizaron sus abuelos y papás y no quieren deshacerse de ellas”.

Don Celso relató que todos los días llega a las 6:30 de la mañana al local para iniciar con la labor, y se retira a descansar hasta las 4 de la tarde.

“Nadie me enseñó, me gusta restaurar imágenes religiosas, porque mi familia es católica, mi mamá fue rezadora y yo la acompañaba a rezar, y pues a mi edad ya no puedo hacer trabajos fuertes y con lo que hago me mantengo”, finalizó.