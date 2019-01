Interesa a empresas privadas crear cementerio privado

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Hay interés de empresas privadas por establecer un cementerio privado, sin embargo, no hay nada aun establecido a pesar de que el Ayuntamiento no cuenta de inmediato con una superficie para un nuevo panteón. Hay escasez de tierra para ello, dijo Jorge Portilla Mánica, director general de Planeación.

Se mantiene la búsqueda de superficie en dimensiones suficientes que permitan tener un camposanto más grande que el actual. Aunado a esto, el Programa Director de Desarrollo de Tulum no cuenta con un área para estos servicios en toda la mancha urbana de la cabecera municipal.

En la actualización que se le vaya a realizar a este instrumento de planeación, se buscará introducir un espacio para establecer un cementerio municipal.

El panteón aun cuenta con reducido espacio, pero consideró que es urgente disponer de un sitio alterno.

Por el momento hay dos empresas dedicadas a este negocio que han manifestado interés por adquirir tierras y ofertar el servicio.

El gobierno municipal no deja de poner de su parte para que el panteón nuevo que se cree, sea municipal como el actual, sin costo para la población y se sigan manteniendo las tradiciones.

Podrá haber un camposanto privado, pero también el Ayuntamiento en paralelo, busca establecer uno de carácter municipal para las familias de bajos recursos.

Dijo que no se han presentado alternativas para atender la situación en caso de que se sature y no haya alternativas. Si alguien ha pensado remover las tumbas más antiguas que datan de 30 años o más, no se ha planteado ante la dirección de Planeación, añadió.