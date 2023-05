Cena de gala: Diego Castañón celebra a las y los maestros de Tulum

Con la asistencia de más de 700 maestros y maestras de Tulum, el presidente municipal, Diego Castañón Trejo y su Cabildo, celebraron con una cena de gala el Día del Maestro, reiterando el compromiso de la administración para mejorar la calidad educativa en todos los niveles educativos.

De acuerdo con el comunicado, con un ambiente de júbilo y alegría, el festejo que concentró al personal de los 74 planteles de educación básica, media superior y superior tanto privadas y públicas, reconoció el esfuerzo de la administración y al mismo tiempo, el presidente Diego Castañón felicitó y reconoció a todos los docentes por la invaluable tarea de moldear a nuevas generaciones que harán de Tulum, una ciudad vibrante y próspera. Al mismo tiempo destacó que con el apoyo de la gobernadora Mara Lezama, se trabaja en la implementación de modelos educativos, alternativos y sostenibles.

“Yo sé que esa labor que hacen requiere no solo de esfuerzo y dedicación, sino también de amor y pasión, cualidades sin duda, que cada uno de ustedes posee. Soy consciente de las necesidades que enfrentamos el sector educativo de aquí del municipio. Y se las quiero decir porque he tenido varias maestras que me han hecho varias peticiones y vamos a tratar de cumplírselas en esta administración. Entendemos que nuestra infraestructura escolar necesita mejoras para que cada niño y niña tenga un entorno adecuado donde aprender. Estamos explorando la implementación de modelos educativos, alternativos y sostenibles que refleja nuestra cultura y herencia única”, dijo.