Centro contra adicciones de Cancún inicia el 2023 con el doble de solicitudes

En enero, el número de personas que acude a los centros de rehabilitación contra las adicciones aumentó en alrededor del 50%, luego de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Óscar Guzmán Zerecero, director del Instituto Municipal contra las Adicciones, señaló que esto se debe a que la mayoría quiere dejar las adicciones con la esperanza de "empezar de nuevo".

“Lo que pasa es que en las fiestas decembrinas no es cuando se toca fondo, sino después, cuando se dan cuenta que no pasó nada el 31 de diciembre o el 1 de enero, que la vida sigue igual y, entonces, todo lo que arrastré, los pleitos que generé y el alcohol que distorsionó todo, me hace tocar fondo, por eso enero tiende a ser un mes para tocar fondo”.