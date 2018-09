Van al rescate del Centro de Innovación Microsoft

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología rescatará el Centro de Innovación Microsoft (MIC, por sus siglas en inglés), en dos puntos: Cancún y Chetumal, el proyecto lo dejó morir la pasada administración, encabezada por Roberto Borge Angulo, pese a una inversión de 10 millones de dólares.

Fue el proyecto insignia para el sector tecnológico en la pasada administración, con la finalidad de impulsar la innovación, y ahora para rescatarlo, el gobierno estatal se reunirá con la empresa para plantear un proyecto costeable.

Marco Bravo Fabián, director del instituto, mencionó que el MIC era incosteable, ya que no se generó un motor que lo volviera autosustentable y sostenible, y solo sobreviven las 12 computadoras que están en la Universidad de Quintana Roo, en Chetumal.

“Microsoft es una de las empresas más importantes a nivel mundial y tenemos que tener este centro aquí, de vuelta”, explicó.

Estos centros de innovación para poder llamarse MIC tienen que cumplir requisitos, es por ello que son pocos en el mundo, y aunque Cancún ya cumplía con los criterios como el número mínimo de habitantes, desarrolladores certificados de Microsoft, por mencionar algunos, las autoridades lo dejaron morir.

Para denominar el MIC, en Chetumal, aún hay gestiones por cumplir, sin embargo, el instituto ya está trabajando en los requisitos.

Desconocen los acuerdos de la pasada administración con la empresa Microsoft, es por ello que iniciarán las gestiones desde cero, para quedar en el olvido lo que Borge Angulo dejó.

“Incluso para no perder la idea, el Parque Tecnológico, Tech Garage, lo albergó, aunque las autoridades no pagaban una renta por el espacio, no generaba tampoco ingresos y por ello decidieron retirarlo y solo la Uqroo resguardó las computadoras”, mencionó Bravo Fabián.

El MIC fue anunciado en 2013, aunque fue inaugurado hasta el 2015, en un edificio de oficinas corporativas llamado Tulum Trade Center, ubicado en Cancún.

Fue presentado como uno de los proyectos más importantes para despegar el sector de la innovación, aunque pasaron solo dos años y quedó en el olvido.