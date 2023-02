Centros de salud de Carrillo Puerto serán dotados de medicinas e insumos

La Jurisdicción Sanitaria Número tres de Felipe Carrillo Puerto levantó reportes en los 32 centros de salud del municipio para conocer los faltantes de fármacos e insumos médicos y así dotarlas.

Roberto Perea Flores, jefe del área jurisdiccional, reconoció que existen zonas que cuentan con ciertas problemáticas y que se ha vuelto una denuncia reiterada; sin embargo, trabajan en el censo para identificar cuáles son y así brindar una solución, pues son indispensables y primera necesidad para los pacientes.

“El tema de salud es muy delicada y complicada, el cual necesita atención prioritaria, no existe un desabasto como tal, pero si hay zonas que no están al 100% y causado enojo a la población, no es nuevo y se ha venido arrastrando, pero estamos interesados en evitar esa problemática”.