Carece de medicamentos hospital de Carrillo Puerto

Alejandra Carrión /SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Hospital de Felipe Carrillo Puerto no cuenta con el suficiente medicamento para darles a las personas que llegan de las comunidades rurales ante la falta de servicios en los centros de salud.

El poco recurso con el que cuentan las personas que habitan en las comunidades rurales de Felipe Carrillo Puerto, lo gastan trasladándose al Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, para recibir una mejor atención; sin embargo, el nosocomio está en peores condiciones que los centros de salud, dijo Gabino Cruz Yeh, general maya del Centro Ceremonial de Chancah Veracruz.

El entrevistado comentó que en varias comunidades de la zona maya carecen de medicamentos y médicos, motivo por el cual cuando tienen una urgencia médica tienen que desembolsar sus pocos recursos económicos para trasladarse a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, donde al llegar se dan cuenta que la atención es peor.

“El hospital general de Carrillo la verdad no hay medicamento, no hay medicinas, no hay nada, vas allá te manda a un particular, es muy difícil la situación para las personas de escasos recursos”, comentó.

El entrevistado indicó que las inundaciones que se originaron semanas atrás, han ocasionado que se incrementan enfermedades diarreicas y gastrointestinales.

“Ahorita la mayoría de la gente se está enfermando, calentura, diarrea y de todo, no han ido a fumigar allá, en Chumpón sí porque ahí sí afectó más por eso se metieron a fumigar, pero más en el centro, todavía”, comentó.

En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, existe una población mayor a los 81 mil habitantes, según el Consejo Estatal de Población (Coespo) y el 90.9% se encuentra afiliada a las instituciones como el Seguro Popular, IMSS, Issste u otras instituciones, es decir que 73 mil 629 personas cuentan con asistencia médica, mientras que más de siete mil 300, se encuentran desamparados médicamente.

La zona maya, donde existe más vulnerabilidad y necesidad en materia de salud, cuenta con un Hospital General ubicado en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, para atender a los más de 70 mil habitantes del municipio, además de que tiene 35 centros de salud en igual número de comunidades rurales.