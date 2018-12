Detienen en la CDMX a extesorero de Othón P. Blanco

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- César Euán Tun, ex tesorero del Ayuntamiento de Othón P. Blanco fue detenido durante la madrugada de este sábado en la Ciudad de México.

La orden de aprehensión en contra de Euán Tun fue liberada el pasado 23 de noviembre por un juez de Control de Chetumal, dentro de la carpeta administrativa 333/2017.

La carpeta fue abierta por el delito de peculado en agravio del ayuntamiento de Othón P. Blanco por un monto cercano a los 20 millones de pesos.

Según las investigaciones de las autoridades, Euán Tun fue uno de los principales responsables de descuentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores de la comuna; impuestos que nunca fueron integrados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El ex tesorero del ayuntamiento capitalino es uno de los seis exfuncionarios de primer nivel, durante la administración de Eduardo Espinosa Abuxapqui, que enfrentan alrededor de 23 denuncias penales, por parte de la actual administración municipal.

Los principales son el propio ex presidente Espinosa Abuxapqui; Jorge Aguilar Cheluja, que se desempeñó como secretario General; César Euán Tun, ex tesorero; Julia Mariluz Martínez Sánchez, ex directora de Egresos; Claudia Granados Méndez, ex directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; y Edelberto Cahuich Rodríguez, ex director de Construcción.