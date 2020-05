Pide Carlos Joaquín a la CFE que corrija “errores” de miles de pesos en recibos

Agencia Reforma

Ciudad de México .-El Gobierno de Quintana Roo se sumó a las quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por supuestos cobros excesivos a usuarios en plena contingencia por Covid-19.

A través del oficio 057/2020, el Gobernador Carlos Joaquín González pidió al director de CFE, Manuel Bartlett, aclarar por qué se han aumentado los costos del servicio.

"Algunos usuarios han acudido a las oficinas de la Comisión y se han aclarado los supuestos errores, pasando de más de 40 mil pesos a menos de 2 mil pesos, es decir 38 mil pesos de error", se afirmó en la misiva.

"Solicito a la CFE revisar cuántos 'errores' hay en los recibos de energía eléctrica de Quintana Roo y resolver esa situación que pone en una situación vulnerable a nuestra población en un momento de muchos problemas por la contingencia de Covid-19".

Ayer, la Administración de Yucatán también se pronunció en contra de los cobros que se han triplicado en el último bimestre en algunos hogares y negocios.

El Mandatario Mauricio Vila exigió a la CFE que aclare y corrija los montos que se pretenden cobrar a los yucatecos durante estos meses de contingencia sanitaria.

Hicimos una solicitud de revisión de las Recibos domiciliarios de @CFEmx en #QuintanaRoo, debido al llamado de varios ciudadanos pidiendo apoyo en esta situación que pone en vulnerabilidad a las familias del Estado. pic.twitter.com/s2SskRu8ZG — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) May 20, 2020

A la queja se le sumó la diputada federal Cecilia Patrón Laviada, quien aseguró a REFORMA que le llegó una queja de un negocio que, pese a estar cerrado, lo están obligando a pagar 40 mil pesos.

"Los cobros en estos momentos donde estamos más tiempo en casa son abusivos, porque muchos de ellos que son negocios cerrados y no tienen actividad comercial", recriminó.

"Mucha gente está confinada en casa porque tiene Covid, porque tiene adultos mayores, hay mucho diabético, mucha gente no puede salir de casa y estas personas no están siendo sensibles, es nuestro mayor argumento, que no hay sensibilidad ante una necesidad".

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, denunció el pasado 8 de mayo que la CFE suspendió el servicio en su casa de Mérida pese a que en abril pagó a tiempo el recibo.