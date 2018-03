Salpica ‘Chalpa’ a titular de Comercio

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El regidor Melitón Ortega informó que llamarán al director de Comercio en la Vía Pública a una comparecencia derivada de la detención de José Francisco N, quien fungía como coordinador de inspectores de esa área municipal y que está acusado de presuntos nexos con el crimen organizado, tras ser señalado por las autoridades como operador financiero.

Christian Solórzano Amezcua, titular del área de Comercio, podría rendir un informe al cuerpo de regidores para explicar las actividades que José realizaba.

“Yo no lo conocía bien, solo en dos ocasiones traté con él, fue para decirle que había mucho crecimiento en el comercio informal y decirle que había que hacer algo”, explicó el regidor con la comisión de Comercio en la Vía Pública, quien no descartó la posibilidad de que el titular del área deba separarse de su cargo mientras duran las investigaciones.

La detención de José Francisco no es algo menor, pues daña la imagen de la actual gestión municipal, lamentó Melitón Ortega.

Insistió en que el comercio ambulante ha crecido, sobre todo en la periferia de la ciudad, que ante lo sucedido no se descarta que sea una especie de maquillaje para comercializar productos ilegales.

Según el padrón que tiene el regidor, en Cancún hay tres mil 600 permisos para venta en la vía pública, aunque la dirección de Comercio en la Vía Pública maneja 100 permisos menos.

En el año 2016, el municipio reportó tres mil 900 permisos y en el 2017 tres mil 600; sin embargo, Melitón Ortega en la ciudad se observa mayor presencia de ambulantaje, solo que ya no en las zonas céntricas de Cancún sino en las orilla de la ciudad donde “ya es exagerado”.

“El cuerpo de regidores va a pedir cuentas y una explicación al director de Comercio… por lo que me he enterado este muchacho (José Francisco) estaba desde el 2005, dicen quienes si lo conocen que no daba nada a que sospechar, pero resulta que tiene gimnasios y restaurantes… va a haber investigaciones, definitivamente las va a haber, no quiero adelantarme pero quizá hasta haya el cese del director”, explicó.