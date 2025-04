“Chanito” Toledo impugna amparo desechado en Playa del Carmen

El regidor José Luis “Chanito” Toledo Medina impugnó el desechamiento de una demanda de amparo contra el cambio del nombre del municipio, ahora nombrado de manera oficial Playa del Carmen, acto que alega se realizó sin consulta pública de por medio.

El juzgado federal recibió un recurso de que ja del edil que busca sea remitido a una instancia superior para su análisis, en este caso en alguno de los Tribunales Colegiados de Circuito de Cancún.

“Chanito” presentó una demanda de amparo indirecto, pero el Juzga do Noveno de Distrito desechó el recurso legal dentro del expediente 340/2025. El regidor se inconformó y expuso que el juez federal no hizo un análisis exhaustivo de su caso y fue desechado a la primera al aplicarse las nuevas normativas de la Ley de Amparo, que no permiten suspensión de efectos de normas gene rales, reformas que fueron aprobadas y perfeccionadas en los últimos meses por el bloque de Morena en el Congreso de la Unión.

En este caso, Toledo Medina busca la nulidad de las reformas a la Constitución Política de Quintana Roo y la Ley de los Municipios que dieron pie al cambio de nombre del municipio de Solidaridad, por la denominación oficial de Playa del Carmen.

Estas son normas de aplicación general en el ámbito jurídico.“Interpone recurso de queja, contra el auto del 31 de marzo del presente año, por el que se desechó de plano la demanda de amparo y, señala constancias para remitir al tribunal de alzada, a lo que se acuerda”, se lee en el último acuerdo judicial del expediente 340/2025 de amparo indirecto del Juzgado Noveno de Distrito.

Debido a los días de asueto por la Semana Santa, los asuntos jurisdiccionales no urgentes, como este caso, se encuentran detenidos para su resolución.

Se espera que la próxima semana, una vez se reanuden labores en los juzgados y tribunales federales de Cancún, la impugnación sea admitida para ser resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito.