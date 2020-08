Checo’s Burgers & Fries; el new hot spot de hamburguesas en Cancún

¿Cuál es tu spot favorito en Cancún? Seguro ya tienes el restaurante perfecto para tener una cita o la cafetería más cómoda para tomarte un café con tus amigos, pero ¿a dónde vas cuando tienes antojo de una jugosa hamburguesa?

Para los que aún no encuentran sus hamburguesas favoritas (o para los que no están tan seguros), les recomendamos conocer Checo’s Burgers & Fries, el new hot spot en Cancún. No solo tienen la mejor carne, un sabor único, opciones deliciosas para vegetarianos y el mejor pan brioche con mantequilla y especias.

¡Aquí también encuentras las mejores papas a la francesa que jamás vas a probar!

Las Loaded Fries de Checo’s

En Checo’s transformaron las clásicas papas a la francesa que todos conocemos, es manjares perfectos para el monchis, gracias a sus combinaciones exquisitas y tremendas proporciones ¡Estamos hablando de una explosión de sabor de medio kilo!

Así es, en Checo’s “no se hacen de la boca chiquita” y preparan las mejores papas zig-zag de corte grueso, cargadas con su deliciosa mezcla de quesos, perfectas para compartir y con la combinación de ingredientes que más se te antoje.

Checa su menú:

PAPAS PIZZA: Servidas con salsa marinara, pepperoni y orégano.

PAPAS FAJITAS: Acompañadas de pechuga de pollo en fajitas, pimientos rojos, verdes y amarillos.

PAPAS BURGER: ¿Por qué no? Con bolitas de carne de hamburguesa, cebollín y aderezo de la casa.

PAPAS AVOBACON: Con tocino ahumado en cachitos, aguacate fresco en cubitos y cebollín.

PAPAS PULLED PORK: Pulled Pork horneado, marinado en salsa BBQ, con un topping de ensalada Coleslaw (col morada, zanahoria, mayonesa, limón y nuestro toque secreto).

PAPAS ARRACHERA: Preparadas con deliciosas tiras de arrachera importada, con toppings de guacamole, sour cream y cilantro.

PAPAS LOADED CHEESE: Bañadas en mezcla de 5 quesos, Gouda, Mozzarella, Chihuahua, Suizo y Blue Cheese, cebolla morada, perejil y aguacate en cubos.

PAPAS CAMARÓN: Porque Cancún, acompañadas con camarones al ajo y mantequilla, tocino ahumado, aguacate en cubos, eneldo y cebollín.

PAPAS VEGGIE: Servidas con bolitas de “carne” Beyond Meat con el toque de la casa y toppings de guacamole, sour cream y cilantro.

Y por si eso no es suficiente, las papas base te las pueden sazonar de diferente manera, haciendo que cada combinación sea una experiencia diferente: como las papas a la francesa amarillas, las clásicas servidas con sal y pimienta. Las verdes con un toque de limón, perejil y pimienta. Las naranjas con polvos picositos Checo’s. Las rojas con polvos de habanero y nuestras favoritas: Las papas de camote, una opción diferente y deliciosa.

Modus Operandi

Por la situación actual, Checo’s Burgers & Fries por el momento únicamente está ofreciendo Pick Ups y servicio a domicilio a TODO CANCÚN. Pero una vez vuelta la normalidad, nos espera con las puertas abiertas en un lugar súper moderno y el toque especial Checo’s, en Luciérnaga N.17 S.M. 500.

Btw, busca el cupón secreto en tu box de servicio a domicilio. Y pregunta por sus promociones, ¡hay una para cada día de la semana!