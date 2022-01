Chela Rivas, vislumbra un gran 2022

Con un sonido renovado, la dj y cantante Chela Rivas se ha colocado en las más importantes playlist a nivel mundial.

Luego del éxito El Bass, que logró más de 500 mil reels en Instagram, prepara el lanzamiento de un nuevo sencillo, bajo un sonido universal con el que pretende despegar y romper fronteras, así lo comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“2021 fue un año desafiante porque al no tener shows, ni estar físicamente con mis fans se genera una brecha y esa preocupación de caer en el olvido, así que fue un reto mantenerme presente en las redes con contenido, sacar material, canciones y eso estuve haciendo, estuve con un lanzamiento al mes súper presente, eso me ayudó a mantener el vínculo con los fans, este nuevo año pintaba mejor pero ahora con esta oleada de Ómicron lo veo un poco complicado para reactivar los shows”, compartió Chela, quien se encuentra recuperándose de haber caído en las garras del Covid; sin embargo, eso no la detiene para seguir creando música.