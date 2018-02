¿Dónde están los señalamientos viales en Chetumal?

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La falta de señalamientos de tránsito en caminos rurales es una de las principales causas de accidentes, advirtió José Jesús Méndez Laines, secretario General de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Indicó que son escasos los señalamientos de cruce de ganado, curva y límites de velocidad y señalamientos de zona de derrumbes, en los más de 100 kilómetros de la carretera Carlos A. Madrazo a La Unión.

Consideró que las zonas más peligrosas para el cruce de ganado son Ucúm, Ramonal, Sabidos, Allende, Álvaro Obregón, Pucté, Cacao y Rovirosa, donde se tiene conocimiento de la existencia de al menos 20 mil cabezas de ganado.

“Hace poco hubo un accidente en esa zona, precisamente se mataron tres vacas en un accidente, por fortuna no hubo pérdidas humanas”.

"la mayoría de señalamientos que aún quedan se encuentran ocultos entre la maleza, pues no existe mantenimiento"

Agregó que en la zona hacen falta señalamientos sobre los límites de velocidad en toda la zona donde además transitan durante la zafra más de 400 camiones de carga pesada, pues los señalamientos existentes la mayoría han sido víctimas de accidentes o se encuentran deteriorados, pues desde hace más de 20 años que no se les da un mantenimiento.

“Nos hay señalamientos, la SCT, no da mantenimiento en este aspecto, la mayoría de señalamientos que aún quedan se encuentran ocultos entre la maleza, pues no existe mantenimiento de los acotamientos y a simple vista no se ven”.

Pablo Castillo Díaz, delegado de la comunidad de Ramonal coincidió con la necesidad de la rehabilitación de los señalamientos y los pasos peatonales que han perdido su color con el paso del tiempo, representando un peligro para los transeúntes, principalmente en la noche.

Además dijo en el caso de la comunidad de Ramonal, los paraderos se han convertido en nido de mal vivientes que solo los ocupan para ingerir bebidas embriagantes, por lo que hace falta el mantenimiento.