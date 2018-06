Alcalde convierte estacionamiento en feria

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Se quejan habitantes de la comunidad de Javier Rojo Gómez, que el alcalde Apolonio Domínguez Velázquez autorizó la instalación de 15 juegos mecánicos en pleno centro de la comunidad, obstaculizando la entrada del Sindicato Azucarero.

Candelaria María Zaragoza, vecina de la colonia Obrera denunció que no se pueda acceder al estacionamiento de la alcaldía perteneciente a la comunidad porque las autoridades lo tienen rentado, pues en vez de ser una feria de esparcimiento familiar se ha convertido en una cantina a cielo abierto.

Además, dijo que al instalar estos juegos no fueron bien asegurados debido a que están incluso sobre la banqueta, por lo que pidió la presencia de Protección Civil, para que realicen una evaluación de estos juegos, que representan un peligro para quien los utiliza.

Dijo que con tal de conseguir recursos para su beneficio personal, Domínguez Vázquez rentó el espacio sin consultar a nadie, provocando que no se pueda llegar a la alcaldía a realizar algún trámite.

Además dijo, que el problema no es tanto que las personas consuman bebidas embriagantes dentro del área de juegos, sino que el alcalde no limpie el área, pues hay botellas de cerveza tiradas por todos lados, además que al no haber baños, las personas orinan por todas partes provocando malos olores durante el día.

“No tenemos nada en contra de los juegos, pero que los pongan donde no estorben, el fin de semana casi provocan un accidente por un borracho del lugar. Además los juegos no están bien sujetados debido a que no los pueden fijar debido a que están sobre el pavimento y no en tierra”, comentó.

Según Benito Sánchez, propietario de un juego mecánico, inseguro de declarar señaló, que desde la semana pasada se instalaron en este lugar, por el cual pagan entre 50 y 100 pesos diarios dependiendo del juego mecánico, dinero que recibe directamente el alcalde de la comunidad.

Este medio de comunicación buscó al alcalde para una entrevista pero se encontró cerrada, y según indagatorias realizadas por los mismos habitantes, ésta sólo se mantiene abierta “a veces”.