Alumnos carecen de seguro escolar

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- A medio ciclo escolar 2017-2018, más de 324 mil niños de educación preescolar, primaria y secundaria, no cuentan con el seguro escolar, porque las autoridades no han realizado la licitación.

Héctor Octavio Escárcega, vicepresidente de la sociedad de padres de familia en Quintana Roo, confirmó que los niños no cuentan con un servicio médico particular y los accidentes que han ocurrido en los planteles son canalizados al sector salud, donde reconoció que no reciben la misma atención que en una clínica particular.

También te puede interesar: Más de 300 niños, en riesgo de perder ciclo escolar

“Desgraciadamente en este rubro siempre hay una licitación, la próxima semana debe de haber una convocatoria, hemos tenido un acercamiento con la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ), queremos que se emita la convocatoria antes de que avance más el ciclo escolar y sucedan accidentes graves”, indicó.

Dijo desconocer por qué se ha atrasado tanto el seguro escolar, que normalmente debe de iniciar en cada inicio de ciclo escolar; sin embargo ante la falta del servicio médico para los alumnos, han hecho un enlace con la Secretaría Estatal de Salud (Sesa).

“En el caso de que tengan algún percance en este concepto el director debe de referir al estudiante por medio de un oficio al Hospital General, estamos haciendo lo pertinente para darle atención a los alumnos, aunque no es la misma que se les otorga en el sector privado que es donde les corresponde ser atendidos”, reconoció.

Señaló que en caso de sufrir algún accidente deben de ser atendidos en una clínica particular; en el caso de Chetumal es la clínica Campestre donde siempre ha dado el servicio.

Comentó que no tiene cifras de cuántos niños han tenido accidentes en este ciclo escolar; sin embargo, dijo que sucedió un caso en la secundaria Adolfo López Mateos, donde el joven fue referido al sector salud.

A inicios de esta semana, un padre de familia de Felipe Carrillo Puerto, dio a conocer que su hijo tuvo doble fractura en el brazo dentro de la escuela secundaria José María Mora, desde el pasado mes de octubre.

Alexis Ochoa, papá del niño, indicó que no le hicieron valido el seguro escolar y ha desembolsado más de 35 mil pesos en el tratamiento y una operación que le hicieron a su hijo. Actualmente, pide apoyo a la SEQ para una segunda cirugía en el brazo.