Chetumal: AMLO deja sin recursos extraordinarios a Quintana Roo

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha otorgado recursos federales extraordinarios a Quintana Roo para enfrentar la emergencia sanitaria por el virus Covid-19, por lo que el Estado se las arregla como puede.

Se supone que el Gobierno Federal iba a adelantar los recursos correspondientes a tres meses del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), pero hasta el momento no ha ocurrido, mientras que de dinero extraordinario no se ha dicho nada.

Lo anterior fue dado a conocer por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, que aunque desde mediados de marzo Quintana Roo inició con las acciones para enfrentar la contingencia por coronavirus, hasta el momento no se ha visto la ayuda por parte del Gobierno Federal.

Recordó que recientemente se recibió insumos de protección personal, los cuales confirmó que se regresarán al gobierno federal porque no cumplen con la calidad necesaria para que pueda ser utilizado por personal médico.

"Debo decirlo, lo que ha ocurrido a nivel federal es que nos han dicho que nos van a adelantar tres meses de los conceptos de salud que el estado tiene... No hay montos extraordinarios aún, no ha llegado este monto extraordinario, no lo conocemos todavía", dijo ayer Carlos Joaquín González.

Recalcó que el adelanto de tres meses de los recursos o conceptos de salud son lo que normalmente llegan al estado y sirven para resolver los problemas en los 206 Centros de Salud y 12 Hospitales estatales y que sirven para atender todo tipo de enfermedades y atención que se debe dar al derechohabiente.

Al no tener ese adelanto de participaciones del Fassa, aún así buscando la manera de hacer llegar la ayuda para enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus, adecuando los presupuestos locales.

"Nosotros vamos a seguir avanzando, no puedo detenerme, y buscando cómo poder salir adelante, para recuperarnos rápido y por supuesto esta primera parte de salvar vidas", recalcó el gobernador.

Adelantó que en breve debe arrancar una segunda etapa del programa de apoyo alimentario en Quintana Roo, que será más ambicioso y que pretende cubrir en mayor grado la necesidad de alimentación de las familias.