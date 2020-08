Chetumal: Amplían período de estímulos fiscales en Othón P. Blanco

Los aproximadamente cinco mil negocios formales y emprendedores en Othón P. Blanco pueden minimizar daños económicos ocasionados por el coronavirus, al aprovechar los estímulos fiscales que la autoridad municipal amplió hasta el 31 de agosto.

Daniel Jiménez Pérez, regidor presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, informó que el programa de estímulos fiscales para negocios existentes y nuevos negocios otorgan descuentos entre un 25 al 90% en diversos trámites.

Dijo que a los negocios existentes se les otorga un 25% de descuento en anuencia de protección civil anual a personas físicas con dos o más sucursales, un 10% en el servicio de recolección de basura anualizado, un 75% en recargos y multas derivado de impuestos y derechos necesarios para trámite de licencia de funcionamiento.

Así como un 30% en anuencia de protección civil a personas físicas con dos o más negocios de diferentes giros y misma razón social, un 25% a personas morales en pago anual de anuencia de protección civil para establecimientos con dos o más negocios de diferentes giros.

Además de un 50 al 90% en licencia de operación ambiental si acreditan un plan de manejo o que cuenten con logística propia del 90% de sus residuos al sitio de disposición final de la capital del estado.

Jiménez Pérez, señaló que a los nuevos negocios se ofrece un 50% de descuento en uso de suelo, anuencia de protección civil, licencias de construcción, alineamiento, número oficial y desmonte; un 75% en recargos y multas derivados de impuestos y derechos municipales necesarios para el trámite de la licencia de funcionamiento.

También un 30% de descuento en anuncios al efectuar el pago anual, y aquellas empresas que ya operan, pero no tramitaron su licencia de funcionamiento en tiempo y forma serán reconocidas como nuevas si no exceden un año de apertura y no hayan sido notificadas para su regularización.

En cuanto a los estímulos fiscales en renovaciones agregó que se amplió el plazo para el trámite de la licencia de funcionamiento hasta el 31 de agosto de este año, y se habilitó un correo electrónico para consultar estados de cuenta y requisitos para la obtención de licencias de funcionamiento.