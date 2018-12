Analizan disminuir extracción sustentable de maderas

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los ejidos dedicados a extracción sustentable de maderas preciosas analizan la posibilidad de reducir sus actividades, debido al incremento en los costos de los combustibles y que las áreas maderables cada vez les quedan más lejos.

Pedro Pablo Chay Cocom, representante del aserradero del ejido de Caobas, señaló que la disminución de la principal actividad y fuente de ingresos del ejido, pudiera afectar la derrama económica que deja la extracción sustentable de maderas, que asciende hasta 10 millones de pesos anuales.

Señaló que debido a que las áreas maderables cada vez les quedan más lejos, el gasto de combustible es mayor, y en esta actividad se utiliza tanto la gasolina como el diésel, cuyo litro cuesta aproximadamente 20 pesos y se ha incrementado de manera sostenida en los últimos meses.

Además los altos costos de la energía eléctrica que se pagan por el aserradero, provocan que a veces tengan que buscar compradores locales, abaratando el precio de las maderas, con la finalidad de pagar los recibos que cada vez llegan más elevados.

Los ejidatarios mantienen la labor por medio de “Unidos por Caobas, S.P.R. de R.L.”, empresa forestal comunitaria de mayor relevancia en el sureste de México, que administra un área forestal permanente de 32 mil 500 hectáreas y comercializa 17 especies de maderas tropicales certificadas en rollo y tabla.

Cuenta con certificaciones en manejo forestal y cadena de custodia lo cual, le ha abierto las puertas al mercado internacional logrando desde el 2015 exportar madera, pues en ese año hicieron su primer embarque de madera hacia España, en 2016 un segundo embarque a Estados Unidos y así a otros países.

En el tema de la agricultura, Chay Cocom dijo que la situación no es diferente, pues el precio de los combustibles llega a representar aproximadamente 30% del costo de producción, lo que además reduce el margen de rentabilidad en las actividades agrícolas.

“Hoy el costo del diésel nos está impactando muchísimo, impacta más del 30% del paquete tecnológico, por lo cual deja de ser rentable la agricultura con los costos que hoy tenemos”, dijo.

Felipe Rosado Sansores, campesino dedicado al maíz, señaló que en el segundo ciclo de siembra de este año, prefirió no sembrar, ya que sólo el gasto para ir a la capital del estado a comprar insumos representa un gasto, además de la transportación de la cosecha.

“Ya no sembré, porque no resulta, los apoyos del Procampo de la Sagarpa nunca llegaron y el para fletar un carro para ir a comprar llega hasta los mil pesos, a final de cuenta cuando vendes, ya no te queda nada de ganancia”, finalizó.