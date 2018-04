¡Cuidado, protégelos! Ayúdalos a regresar a su hábitat

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El primer paso que las personas deben de realizar, en caso de encontrarse con un animal silvestre lesionado, es avisar a las autoridades correspondientes ya sea por teléfono o de la población más cercana.

Roger Braga González, director del Zoológico “Payo Obispo” de Chetumal, informó que el primer recurso es contactar a la instancia correspondiente, en este caso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que puede ser a través de una llamada telefónica al 9-1-1, y en caso de no tener la posibilidad de un teléfono o línea telefónica, en caso de vivir en alguna comunidad, es acudir a las autoridades locales, dependencias municipales o el comisariado ejidal, pero la persona que haya hecho el avistamiento de alguna especie, supuestamente lesionada, de ninguna manera debe tratar de auxiliar al animal, tanto por propia seguridad como de la especie.

“En ningún momento debemos de acercarnos al animal, porque en muchas ocasiones solamente se encuentra reposando, y por naturaleza nos tienen miedo y la manera de responder ante la cercanía de un humano es agresivamente, no debemos tratar de socorrer a ningún animal silvestre, para hacer un rescate se debe de conocer al ejemplar, evaluar si representa riesgo intentar capturarlo”.

Precisó que en un supuesto caso de que no exista ninguna posibilidad de dar aviso a alguna instancia federal, estatal, municipal o local, y la persona se encuentre con un animal supuestamente herido, primero hay que asegurarse, precisamente que esté lesionado, porque en muchas ocasiones están en reposo, son juveniles, están en su proceso de desenvolvimiento o la llamada fase de destete.

“Pensemos que al agotar las posibilidades de poder solicitar el auxilio o las autoridades no pueden llegar a otorgar ayuda al animal y se encuentra en riesgo, es cuando entre ‘comillas’ se pudiera aceptar que se rescate o retirar del sitio al ejemplar para poderlo resguardar y que no muera, de ser así, el primer paso es canalizar al animal con un veterinario para que realice la evaluación física, quien será la persona que indicará los pasos a seguir para que el animal se restablezca”.

Braga González, precisó que es muy importante que la especie no tenga contacto físico o visual con las personas, para que no vaya a perder el miedo natural que tienen a los humanos, evitar que se acostumbre a la presencia humana y posteriormente resulte imposible regresarlo a su hábitat natural.

“Debe de estar completamente apartado, sólo las personas que lo atienden médicamente y en cuestión alimenticia deben tratar a la especie, no deben de estar a la vista del público o cerca de él, no deben de tocarlo, tomarle fotografías o alimentarlo, de hecho la alimentación debe de ser de manera indirecta, no de la mano de las personas”.

Añadió que a los animales silvestres lastimados, se les da la oportunidad de que se recuperen y son liberados en el menor tiempo posible, en el mismo sitio en el que fue capturado; pero una vez más, es de suma importancia reportar a las autoridades que se tiene un animal silvestre, para evitar que por hacer un bien, se puedan meter en problemas legales, por el hecho de no avisar a las instancias responsables de la fauna.