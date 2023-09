Chetumal: Ante quejas, compras de uniformes y cuotas no son obligatorias

Los directores de escuelas o comités de padres no pueden condicionar a las familias a aportar las llamadas “cuotas voluntarias” o compra de uniformes con logotipo de la escuela a la que pertenecen los menores, sentenció Carlos Gorocica Moreno, titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ).

Señaló que hasta el momento han registrado cuatro quejas en escuelas de la zona norte, específicamente en Cancún, por lo que por medio de un boletín se informó que estas acciones no están permitidas, además de que se activó a los jefes de sector supervisores de la SEQ para que hablen con las autoridades y comités de padres y les precisan que en la actual administración estatal no se puede condicionar nada que atente contra la educación gratuita de los menores.

Precisó que, si se niegan a acatar las indicaciones oficiales, se procederá a levantar actas administrativas y si es necesario, iniciar una investigación contra las autoridades de los planteles en donde se continúe con estas prácticas.

“No podemos condicionar nada, por ahí andaban vendiendo guías de apoyo, no necesitamos guías, los libros de textos son las guías son el apoyo, ¿qué ocurre?, que este tipo de situaciones no es solo el director, a veces es un acuerdo con el comité de padres de familia, que les ha venido funcionando, pero en este gobierno estamos buscando que se gaste lo necesario”.

Gorocica Moreno expresó que hay escuelas, que, por acuerdos con los comités de padres de familia, se acostumbraba que además del uniforme que proporciona el estado, se organizan para que también se compre el uniforme de la escuela, pero quienes menos tienen son los que más se esfuerzan para adquirir lo que les piden.

“Tenemos el uniforme que nos da el gobierno, pero tenemos el de la escuela y ese hay que comprarlo, y ellos mismos se organizan, ya tienen quien se los vende, dan facilidades de pago, no a eso, no porque lo que buscamos es no afectar la economía familiar, no lo vamos a permitir”.