Antorchistas ofrecen votos a cambio de compromiso

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El candidato que se comprometa a realizar acciones, obras y servicios en beneficio del Movimiento Antorchista en toda la geografía estatal, tendrá el apoyo de los integrantes de la organización en las próximas contiendas electorales.

Dimas Romero González, representante estatal de Antorcha Campesina, informó que hasta el momento no han tenido ningún acercamiento con algún candidato, pero en caso de no existir aproximación con algún aspirante que se comprometa con estas demandas, la organización no tiene ningún interés en los próximos procesos electorales.

Señaló que el compromiso de los candidatos con el movimiento debe de ser en algún evento masivo, de frente a quienes emitirán el voto en las urnas, aunque también optan porque el compromiso de apoyar a la organización se haga por escrito.

“Esta clase de compromisos si nos han resultado, aunque luego se nos acusa de chantajistas, pero lo cierto es que a quienes hay que resolver las necesidades y demandas son a nuestros compañeros”.

Agregó que las demandas son conocidas de todos, pavimento, regularización, servicios básicos, escuelas, obras y proyectos, por lo que quienes estén dispuestos a apoyar a los antorchistas, tendrán el apoyo de la organización.

“Tan solo por dar un ejemplo, son aproximadamente tres mil 500 familias las que exigen la regulación de los asentamientos que habitan, en el estado, el Movimiento Antorchista agrupa alrededor de 70 colonias, entre 12 mil a 13 mil familias”.

Romero González, señaló que desde hace más de 12 años han realizado marchas, plantones y gestiones ante diversas dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal para que se resuelva la situación legal de las colonias, en las que habitan más de tres mil familias de escasos recursos económicos.

En Chetumal existen tres colonias pertenecientes al movimiento: “Unidad Antorchista” con 14 años de antigüedad, ubicada al noreste, habitada por aproximadamente 380 familias; “Fraternidad antorchista”, con siete años de existencia, al noroeste de la ciudad, con alrededor de 450 familias, y “Mártires antorchistas”, con seis años de antigüedad, situada al norte, con aproximadamente 370 familias.