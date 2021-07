Chetumal: Anuncia Sefiplan que no hay adelanto de recursos para Ayuntamientos

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) recomendó a los 11 Ayuntamientos generar los ahorros necesarios en la ejecución de recursos financieros, porque el estado ya no otorgará adelanto de participaciones.

Yohanet Torres Muñoz, titular de la Sefiplan, dijo que en cumplimiento de la Ley de la Disciplina Financiera, el gobierno estatal está impedido para otorgar un anticipo de participaciones.

La encargada de las finanzas explicó que esto se debe a los procesos de entrega-recepción por los cambios de administración municipal, porque de inyectar recursos, complicaría los procedimientos, luego de que en septiembre deberán entrar en funciones las nuevas autoridades.

Uno de los casos más recientes, apenas la semana pasada, José Esquivel Vargas, presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, llegó a las oficinas de la Sefiplan a solicitar recursos, pero le fue negado.

“Aclararle que realmente estamos en proceso de, ellos se encuentran en proceso de entrega-recepción, no podríamos efectuar un anticipo en las participaciones porque entra una nueva administración y aunque no entrara, de todos modos por cumplimiento a la Ley no podríamos hacerlo, le invitamos a que buscara las opciones que tenía, tiene que trabajar con su Tesorero y con su equipo para que puedan tener los ahorros necesarios”, dijo Yohanet Torres Muñoz.

Por otra parte comentó que Quintana Roo tiene una disminución de aproximadamente 4% de las Participaciones y Convenios federales, que representan unos 600 millones de pesos por debajo de lo proyectado en el Presupuesto de Egresos 2021, al corte del 30 de junio.

“La falta de ingresos siempre nos afecta, porque hacemos un presupuesto basado a ciertas cantidades y si no logramos eso pues hay que buscar el ahorro dentro de los diferentes renglones de los gastos, hacer los ajustes correspondientes, si nos falta dinero que ya se tenía presupuestado hay que hacer el ahorro”, recalcó Torres Muñoz.

También te puede interesar:

Chetumal: Ayuntamiento carece de recursos para retirar sargazo en Mahahual

Chetumal: Gobierno Federal desaparece los recursos del Fortaseg

Chetumal: Presidente municipal “jinetea” más de 20 millones de pesos