Faltaron 34 maestros a la evaluación de desempeño

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Evaluación de Desempeño Docente 2017, concluyó y de mil 660 programados, solo fueron evaluados mil 626 docentes, es decir, 34 docentes no asistieron, con el riesgo causar baja el próximo marzo de 2018.

De acuerdo con la Secretaría de Educación en Quintana Roo (SEQ), los casos del personal no evaluado obedecen principalmente a problemas de salud, mismos que han sido remitidos a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, instancia que procederá a lo conducente según su normatividad.

Marisol Alamilla Betancourt, titular de la dependencia, indicó que Quintana Roo se posicionó como uno de los Estados con mayor participación de docentes en las evaluaciones de desempeño que se llevó a cabo mediante tres fines de semana consecutivo, es decir del 2 al 17 de diciembre.

Señaló que durante la evaluación se programaron mil 413 sustentantes en educación básica, de los cuales se evaluaron mil 391 maestros.

En el caso de educación media superior fueron programados 247 docentes, de los cuales 235 fueron evaluados.

“Se tuvo una participación global de mil 626 docentes, es decir una participación del 98 % de los programados inicialmente”, mencionó.

Explicó que en educación básica la participación docente alcanzó el 98.4 % y en educación media superior llegó al 95.1 %.

“Fue una participación alta que posicionó a Quintana Roo como uno de los primeros estados con el mayor número de maestros evaluados”, informó.

Recordó que el pasado sábado 16 de diciembre, se tenía programado aplicar el examen a 104 docentes y fueron evaluados 101 de ellos. El domingo, 17 de diciembre, de 246 programados, se presentaron 243, siendo éstos los últimos en presentar la Evaluación de Desempeño Docente 2017.

En la evaluación de 2015, no se presentaron a la evaluación 31 docentes, dos lo hicieron en una última oportunidad que les otorgaron a pesar de quedar bajo en rango de “insuficiente”, y el resto, que son 29, no lo hicieron porque no fueron notificados en tiempo y forma, según han dado a conocer en diversas ocasiones los propios docentes quienes llevan un proceso legal contra la dependencia educativa en la entidad.