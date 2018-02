Niegan registro de aspirante independiente para Puerto Morelos

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) rechazó, ayer, el registro de Luis Miguel Chávez Barriga como aspirante a la candidatura independiente para el municipio de Puerto Morelos.

Al analizar el expediente, los consejeros determinaron que la planilla presentada no cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en tanto en la convocatoria como en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (LIPE).

También te puede interesar: Lideran tres candidatos independientes acopio de firmas

En la revisión se detectó cuatro causales de improcedencia; la primera porque la ciudadana que ocupa la segunda regiduría suplente, no cumple el requisito legal de exhibir la copia certificada del acta de nacimiento.

La segunda porque el ciudadano de la quinta regiduría propietaria, no cumple con la presentación del escrito, bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que no recibe recursos de procedencia ilícita.

Otra causal tiene que ver con que la ciudadana de la sindicatura suplente no cumple el requisito de elegibilidad en cuanto a residencia y vecindad; mientras que la ciudadana de la cuarta regiduría suplente no cumple con la residencia y vecindad, además de no haber presentado la manifestación de aceptación.

Se trata de la segunda determinación negativa del Ieqroo, respecto a la planilla. La primera fue el pasado13 de enero, porque la petición de registro se dio 20 horas después de vencido el plazo señalado en la convocatoria.

El pasado fin de semana, el Tribunal Electoral de Quintana Roo resolvió una impugnación, en la que ordenó al Ieqroo emitir un nuevo acuerdo y analizar el caso en particular.

En respuesta, el órgano electoral estableció un primer plazo de 24 horas para el ciudadano entregara la solicitud y la documentación; y posteriormente otras 24 horas para que subsane las observaciones.

Sergio Avilés Demeneghi, presidente de la Comisión de Partidos Políticos del Ieqroo, señaló que de esa manera se cumple con el ordenamiento del Teqroo, aunque fue en el sentido de no procedencia.