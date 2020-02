Chetumal: Ayuntamiento se niega a dar más recursos contra la violencia de género

CHETUMAL.- El Ayuntamiento de Othón P. Blanco, presidido por Otoniel Segovia Martínez, dio la espalda a las mujeres othonenses al rechazar una iniciativa que pretendía destinar más recursos a prevenir la violencia familiar y de género.

María Hadad Castillo, décima segunda regidora, dijo que el argumento para rechazar la iniciativa para destinar más de dos millones de pesos al Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, fue debido a que no se pueden hacer los ajustes en los proyectos, programas y presupuesto del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

“Lo cierto es que no quieren. Nuevamente le han dado la espalda a las mujeres othonenses, han priorizado el trabajo de burocrático sobre intervención focalizada”, dijo.

Reveló que los lineamientos del Fortaseg indican que aún se está a tiempo de hacer ajustes, y no se trata de tirar a la basura el trabajo realizado, sino de mejorarlo, reorientarlo y focalizarlo en atención a miles de mujeres que sufren cotidianamente de violencia.

También te puede interesar: Chetumal: Invierten más de un millón de pesos en jardín de niños

“No quieren hacerlo, simplemente porque prefieren el status quo al cambio. Esto es una contradicción grave en cualquier gobierno. Quién prefiere la inercia a la incidencia no debe dedicarse siquiera a hacer política. Como representantes ciudadanos debemos velar por el interés general, no por el trámite burocrático”, aseguró.

Hadad Castillo expresó que Otoniel Segovia prefirió la concertación con las instancias federales, que aún no deriva en un convenio formal, sobre la posibilidad de atacar con más recursos, inteligencia y voluntad un problema grave del municipio.

“La coyuntura nacional, por si no lo han notado, demuestra que las mujeres estamos indignadas por la falta de empatía de las autoridades. En su conciencia queda la decisión que hoy toman, pueden estar seguros de que las mujeres en particular y la ciudadanía en general les pasarán factura en las urnas”.

Enfatizó que en Othón P. Blanco se cerró una puerta más a las mujeres para escapar de la violencia en el hogar.