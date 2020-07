Chetumal: Balnearios presentan menor nivel de contaminación de los últimos 30 años

Los 48 balnearios del sur del Estado presentan su menor nivel de contaminación de los últimos 30 años, gracias a la contingencia sanitaria que ha restringido el acceso a turistas y locales.

Miguel Pino Murillo, titular de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Quintana Roo, explicó que en la revisión de julio del nivel de bacterias fecales en el agua de los balnearios de Othón P. Blanco y Bacalar, en promedio se detectó 12 enterococos por cada 100 mililitros de agua, una cifra nueves veces menor a lo habitual.

“La Organización Mundial de la Salud considera que un balneario representa un foco de contaminación cuando supera los 200 enterococos por cada 100 mililitros. En Othón P. Blanco, antes de la pandemia la mayoría se encontraban en el límite, con 180 a 190 en promedio. Esto es una buena noticia para el ecosistema de la región”, puntualizó Pino Murillo.

Añadió que hasta el momento, ninguno de estos centros recreativos ha sido amonestado o suspendido por operar durante la actual contingencia sanitaria, pues han cumplido con la disposición sanitaria de no permitir el arribo de visitantes, ya que estas bacterias son producto de la presencia del ser humano.

A menor cantidad de enterococos, significa que menos personas se han bañado en sus aguas en los últimos cuatro meses.

Antes de las restricciones a visitar estos lugares recreativos, las cuales iniciaron en marzo pasado, los balnearios de Bacalar recibían en promedio 12 mil 800 visitantes mensualmente. Los de Xulhá y Laguna Milagros, 3 mil 800 ambos. Mil 500 llegaban a los que se encuentran en la Ribera del Río Hondo y otros mil 300 a Calderitas, de acuerdo con estimaciones de la Cofepris.

“Sin embargo, esto no significa que bajaremos la guardia. Seguiremos al pendiente para garantizar que la población continúe respetando la disposición de no visitar los balnearios mientras el semáforo epidemiológico no lo permita. Afortunadamente existe una buena disposición de los dueños de estos lugares para cumplir con este punto, por lo que actualmente podemos descartar que sean un foco de contagio de Covid19”, concluyó.