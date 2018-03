Cañeros amenazan con tomar instalaciones de banco

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Ante la amenaza de los productores de caña de tomar las instalaciones del Banco Unagra, el próximo martes, personal de la Ciudad de México visitará, una vez más, el banco de la ribera del Río Hondo para dar una supuesta solución.

De acuerdo con el reporte de las asociaciones cañeras van más de mil productores afectados.

Benjamín Gutiérrez Reyes, líder de los productores de la CNPR, informó que la única solución es que les devuelvan el dinero a los productores o tomarán las instalaciones del banco.

“Nos reunimos los representantes de las organizaciones cañeras de la CNPR y la CNC, con el Gerente del Ingenio San Rafael de Pucté, del Grupo Beta San Miguel, Armando Sánchez, quien ante el temor de un paro de labores ante una posible toma de instalaciones, negoció una reunión con la directiva a nivel nacional del Banco Unagra, comentó.

En dicha reunión dijo se fijo que el próximo martes vendrá personal de la Ciudad de México, aunque la hora está por confirmarse.

Sin embargo, confío que el personal que manden tenga la capacidad de tomar decisiones, pues aseguró que las cartas están puestas sobre la mesa, o devuelven el dinero que saquearon a las cuentas de los productores, sin su autorización o tomarán las instalaciones del banco.

Dijo que la primera ocasión que se registró el problema hace dos meses se detectaron más de 350 afectados, pero a la fecha se estima que entre este y otros problemas las cifras han superado los mil productores.

“Es algo inaudito yo a cada rato me comunico con el personal del Banco en México y me dicen que lo solucionarán; sin embargo, los productores me presionan, pues necesitan su dinero, por eso o devuelven el dinero o les tomamos el banco”, comentó.

El presidente de la Unión Local de Productores de Caña de la CNC, Aarón Renteral Campos, explicó que entre otras cosas que están afectando a los productores es que por deudas de mil o dos mil pesos, les están congelando sus cuentas a los productores de caña, a pesar de que el banco tiene las cifras de la producción de caña y el mismo producto es garantía de que los productores pueden pagar eso y más.

Dijo que las asociaciones cañeras están unidas y confía en que el banco devuelva el dinero a los productores afectados, o les explique claramente las retenciones de que se les están haciendo.