Amagan ejidatarios con cerrar carretera Chetumal-Escárcega

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Ejidatarios de Gustavo Díaz Ordaz, lanzaron el ultimátum de cinco días a la SCT y Gobierno de Campeche para cumplir con el pago de indemnización de sus tierras utilizadas para la carretera Chetumal Escárcega, de lo contrario cerrarán la arteria federal.

Hernán Pérez Alcudia, presidente del Comisariado Ejidal informó que a un año de la modernización de la carretera Chetumal-Escárcega, y más de 12 años mantiene en litigio sin que hasta el momento les respondan de manera satisfactoria.

Explicó que en la misma situación se encuentran los ejidos que de El Tesoro y La Moza, quienes desde diciembre de 2015, mantiene el compromiso de pago, tras el bloqueo de la carretera.

“Hasta el momento no hemos tenido ninguna resolución ya tenemos 12 años con este problema, hemos estado promoviendo que se nos haga caso, pero nada más nos están engañando”.

Precisó que el tramo en litigio abarca desde Caoba a Arrollo Negro, aproximadamente 18 kilómetros de carretera.

“No sabemos el monto total, no nos han hecho un avaluó, hasta el momento no han hecho nada para resolver, puras promesas, son cerca de 72 hectáreas afectadas, ahorita vino un ingeniero de la SCT de Campeche y nos dijo que para el mes de Noviembre nos iban a dar un anticipo, ya tiene tres meses y no se ha hecho nada, el Domingo pasado tomamos un acurdo de asamblea, donde la gente ya se cansó de esperar, entonces acordamos cerrar la carretera otra vez”, comentó.

Pérez Alcudia, señaló que el gobierno campechano se ha negado a cumplir con el pago de sus tierras, “pasándole la bolita” a la SCT del vecino estado y por ende a las de Quintana Roo.

“Ellos vinieron con una intención de apoyarnos con un anticipo poniéndonos en el anticipo 20 mil pesos por hectárea y nosotros no lo aceptamos porque tenía una clausula y revotamos el acta por que no estábamos de acuerdo con ese punto entonces el acuerdo que se tomo es que esa cláusula se borrara y se aceptarían los 20 mil pesos y el resto cuando se haga el avaluó final”, argumentó.