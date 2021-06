Chetumal: Boxeador cozumeleño entrena fuerte para Juegos Nacionales de la Conade

Con la ilusión de tener una buena actuación y subir al podio de ganadores de los Juegos Nacionales de la Conade, el boxeador cozumeleño, Gregorio Irabién Morales, se mantiene bajo una exigente preparación en la isla.

El pugilista quintanarroense participará en la categoría Infantil (15-16 años), división 60 kilogramos, del 1 al 8 de julio en Guadalajara, Jalisco.

Gregorio Irabién Morales es hijo de la señora Enedina Morales Castillo y del señor Gregorio Irabién Domínguez y disfruta de su vida junto a sus hermanos, Aurora Beatriz, Alejandra y Edgar, conjugando el boxeo y sus estudios en la Secundaria del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR), donde cursa el segundo semestre de Administración de Micro Empresas.

Su incursión en el deporte fue en el fútbol, aunque luego cambió de disciplina y se interesó en el boxeo, este último deporte al que su madre le dijo que lo dejara por ser de contacto, aunque más tarde volvió a ponerse los guantes, inspirándose en una pelea de Saúl “Canelo” Álvarez.

“Ya con la autorización de mi madre me acerqué al Centro de Formación Deportiva de la isla, con el profesor Henry López, debutando con una derrota ante Roberto Cen, resultado que no me decepcionó, sino al contrario, me motivó a seguir entrenando fuerte”, añade.

Recuerda haber competido en el Torneo “Guantes Dorados” y luego pasar por el proceso de las eliminatorias municipales, estatales y regionales, hasta conseguir su pase a los Juegos Nacionales Conade 2021.

“Cuando me pongo unos guantes de box soy la persona más feliz del mundo”, asegura Irabien Morales, quien es conocido como el “Bronco”, por su peculiar forma de transformarse cuando sube a los cuadriláteros y enfrenta a sus rivales.

En entrevista, el atleta cozumeleño destacó el gran esfuerzo que ha realizado a lo largo de su preparación, pues para recuperar el tiempo perdido por la pandemia de Covid-19, la exigencia ha sido al máximo y tiene que estar al 100 % para representar al estado en la máxima justa deportiva deportiva del país.

“Gracias al entrenamiento y sacrificio logré el pase a los Juegos Nacionales Conade 2021 y me siento en muy buena condición física y técnica, en busca de cumplir mi sueño que es ser campeón nacional”, expresó el oriundo de Cozumel.

