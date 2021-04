Chetumal: Boxeador va por una medalla en los Juegos Deportivos Nacionales

El boxeador quintanarroense Jeremy Carrillo trabaja intensamente con el único objetivo de proclamarse campeón, y conseguir una medalla de oro para Quintana Roo en la edición 2021 de los Juegos Deportivos Nacionales.

El originario del municipio de Solidaridad tiene una espina clavada, luego de que en el 2019, en su participación en la última edición de la Olimpiada Nacional, se quedó con las ganas de subir al podio de ganadores y se tuvo que conformar con un cuarto lugar, situación que piensa cambiar para este año.

A sus 16 años de edad tiene sus objetivos muy claros y hasta el momento ha superado el primer filtro para dar el paso inicial al clasificarse a la fase estatal de estos Juegos Nacionales Conade, luego de que se llevara a cabo la etapa municipal en la disciplina de Boxeo.

Desde su llegada al Boxeo, hace cinco años, se estableció objetivos muy claros, que son representar al estado en la máxima justa deportiva del país, pero, además, conseguir medallas para Quintana Roo, una meta que hasta el momento no ha podido cumplir, pero espera terminar pronto con esta sequía.

Jeremy Carrillo Santos ha participado en cuatro procesos de Olimpiada Nacional, de los cuales en tres ha superado la etapa municipal y ha llegado a formar parte del selectivo estatal, teniendo como máximo resultado el cuarto lugar en la edición 2019.

No obstante, actualmente se ha declarado completamente listo para encarar este nuevo proceso y buscar sacarse esa espina, y asegura que se ha preparado al máximo para poder cumplir su objetivo.

“A pesar de haber estado inactivo casi un año a causa de la pandemia me siento muy bien, mantuvimos una preparación en casa y ya que regresamos al gimnasio no he descansado y he entrenado muchísimo y me siento muy bien”, dijo el boxeador.

Además, sus planes no se limitan solo con una medalla, sino que también piensa ir más allá y formar parte de la selección nacional, que represente a México en competencias internacionales y buscar medallas para su país.

“Ese es mi máximo sueño y no voy a descansar hasta lograrlo, es el deporte que más me gusta y me apasiona y quiero lograr todo lo que me he planteado”, finalizó.

