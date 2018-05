Cañeros dejan en 'manos de Dios' culminación de zafra

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Kilogramo de Azúcar Recuperado Base Estándar se posiciona en 109.036 puntos, superando los 108 puntos del zafra pasada.

Benjamín Gutiérrez Reyes, presidente de la Asociación de productores de caña de la CNPR informó que hasta el día de corte y cosecha número 152 de la semana 22, se mantiene una molienda de un millón 343 mil, 277.580 toneladas de caña, con lo que se ha logrado un Karbe de 109.036, superando en los últimos días el rendimiento más alto de la presente zafra 2017-2018.

Explicó que este en un logro en la presente zafra y se debe al trabajo conjunto entre la organización cañera, encargados de cosecha, productores y cortadores de caña, pues gracias al trabajo conjunto y la entrega a tiempo de la caña al batey, se ha logrado este rendimiento.

Dijo que en contraste la fábrica de azúcar presentó otra falla durante el fin de semana, dejando de moler por fallas mecánicas que con el programa de molienda la zafra concluya hasta la tercera decena del mes de junio.

Señaló que la falla se debió debido al descarrilamiento del conductor de bagazo, que es un sistema de banda con duelas, cadenas y reductores y se venció una duela por el desgaste lo que hizo un destrozo que provocó que tan solo el día domingo quedó paralizada la molienda por casi nueve horas continuas.

Al respecto el Presidente de la Unión Local de Productores de Caña de la CNC, Aarón Renteral Campos explicó que se espera que el karbe continúe subiendo para poder tener alcances por tonelada de caña de azúcar que el año pasado llegó a los 820 pesos.

Renteral Campos, aseguró que pese a las adversidades ahora si se espera concluir la zafra para esta fecha establecida del 20 de junio, aunque se podría seguir zafrando hasta que no quede ninguna caña parada.

“De no llover, podemos seguir mandando caña al batey, todo está en manos de Dios, nosotros pedimos a los productores de caña que no se desesperen, que no provoquen quemas accidentadas, que respeten el programa de cosecha”, comentó.

“Las fallas en la fábrica es normal, pues estamos moliendo 300 mil toneladas más que el año pasado, por lo que tiene que haber contratiempo, lo importante es que la fábrica esté preparada con personal para solucionar cualquier problema o falla que detenga la molienda”, refirió.