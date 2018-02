Organizan Carnaval en la comunidad costera de Mahahual

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El destino turístico de Mahahual, prepara para su carnaval 2018, dando inicio el viernes 16 de febrero y concluirá el domingo 18 del mismo mes, con pocas pero alegres comparsas para el pueblo y turistas.

Marcos Souza, organizador y parte del comité de la alcaldía, indicó que las comparsas las organiza entre los trabajadores del puerto, pescadores y habitantes de la misma zona.

Invitó a los turistas nacionales y gente quintanarroenses, a presenciar un pequeño carnaval pero al que le emprende mucho sabor de música caribeña, en el que también participan un par de carros alegóricos.

Mencionó que tendrán cerca de cinco comparsas, con una participación cercana a las 50 personas de la comunidad, pescadores y trabajadores que se organizan para participar.

Por su parte, el alcalde de la comunidad turística, José Luis Rosas, indicó que han tenido nulo apoyo por parte del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, para poder llevar a cabo su carnaval 2018, incluso para la difusión.

“Este año no recibimos apoyo del ayuntamiento, no hemos tenido la suficiente difusión de nuestro carnaval, así que no auguramos mucha afluencia de gente, aunque la intención de hacerlo este viernes, sábado y domingo, es estratégico para que la gente que viene normalmente a las playas pueda disfrutar en la tarde-noche, de las fiestas carnestolendas”, comentó.

Resaltó que la idea de este pequeño pero significativo carnaval, es que se produzca una dinámica en la comunidad y para los prestadores de servicios.

El horario, dijo, será a las 7:00 de la tarde aproximadamente u 8:00 de la noche, a penas los comerciantes puedan levantar y despejar el área del malecón para que pueda haber el suficiente espacio para el evento.

Invitó a todos los quintanarroenses a presenciar los festejos del Carnaval Mahahual 2018, en el que podrán disfrutar de los bailes y festejos con música variada, especialmente caribeña para los habitantes y turistas que visiten la zona.

Comentó que previo a los festejos, la alcaldía tiene el compromiso de que todo se encuentre limpio y así como brindar seguridad para los visitantes.

Mahahual, se localiza a 145 kilómetros al noroeste de Chetumal, con playas cálidas y cristalinas. Pertenece al municipio de Othón P. Blanco.